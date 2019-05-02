Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köylerden satmak için peynir toplayan Mücahit B. (28),minibüsünde infaz edildi.

Korkunç olay, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karpuzcu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kırsal mahallelerden satmak için peynir toplayan Mücahit B., sabah saatlerinde minibüsü ile ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Köylülerin ihbarının ardından jandarma olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptı.

Boş kovanları toplayarak, parmak izi çalışması yapan jandarma, saldırgan ya da saldırganları belirlemek için soruşturma başlattı. Yapılan incelemede Mücahit B.’nin başından dokuz kurşunla vurularak öldüğü belirlendi. Mücahit B.'nin cansız bedeni, yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.