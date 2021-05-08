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HaberlerDünyaAsya-PasifikKORKUNÇ RAKAM! Son dakika: Hindistan'da en yüksek koronavirüs ölüm sayısı! Rekor kırıldı
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Korkunç! Hindistan'da en yüksek can kaybı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 187 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti. Ülkede oksijen tüpü bulma sıkıntısının devam ettiği öğrenildi

KORKUNÇ RAKAM! Son dakika: Hindistan'da en yüksek koronavirüs ölüm sayısı! Rekor kırıldı
Korkunç! Hindistan'da en yüksek can kaybı!
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AA

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 78 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 187 ölüm kaydedildi. Böylece, ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

GERÇEK ÖLÜ VE VAKA SAYISI DAHA FAZLA

AA'da yer alan habere göre uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 892 bin 676'ya, toplam can kaybı sayısı 238 bin 270'e ulaştı.

3.7 MİLYON KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da yetkililer, eyalette salgına karşı tam kapanmanın 10 Mayıs'ta başlayacağını ve 24 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların tam kapanmaya hazırlanması için bugün ve yarın iş yerleri, mağaza ve marketlerin açık olacağını belirtti.

AŞILAMA KAMPANYASI

Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 167 milyon 346 bin 544 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

AŞI SIKINTISI YAŞANIYOR

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu. ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

20 MİLYONLUK AŞI DESTEĞİ SÖZÜ

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı. SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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