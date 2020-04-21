Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Özel hastaneler COVID-19 nedeniyle zor anlar yaşıyor. Çünkü basit nedenlerle hastaneye gidenler, virüs kapma endişesi ile artık gitmiyor. Hastaneler için geri kalan gelir kaynağı hemen hemen sadece COVID-19 hastaları. Bu hastalık için günlük 600 lira ödeme yapıyor. Hastaneler kendilerine 112 ile acil gelen hastaların teşhis ve tedavilerini yapmak zorunda. Bunun için ücret alınmıyor. Ancak eğer devletin tedavi protokolünün dışına çıkılmaz ise bu geçerli. Ancak eğer devletin tedavi sürecinin dışında önlük, maske, hemşirelik ücreti, devletin belirlediği ilaçların dışında ilaç kullanılmışsa bunların ücreti hasta veya yakınından isteniyor. Ayrıca yoğun bakım sonrası odaya alınanlar için otelcilik ücreti talep ediliyor. Hatta en büyük rakamı bu oluşturuyor.

999 SİGORTALI COVID-19 HASTASI

Eğer hasta sigortalı ise bilindiği gibi sigorta şirketleri COVID-19'u teminat kapsamına aldığı için yoğun bakım süreci dahil devletin tedavi protokolü dışındaki tüm hizmetlerin ücretini hastaneler sigorta şirketlerinden alıyor. İşte şimdiye kadar bu hastalığa yakalanmış 999 özel sağlık sigortalı da hastanelerde tedavi görmeye başladı. Edindiğimiz bilgilere göre devletin günlük 600 lira ödemesine karşın lüks özel hastanelerde 1 hasta için maliyet 2 bin 400 liraya kadar çıkıyor. Yoğun bakımda ise maliyet 1 günlük 5 bin liraya kadar tırmanıyor. Daha doğrusu hastane sigorta şirketlerine bu fiyatların geçerli olduğunu belirtip bu rakamları tahsil ediyor.

TOPLAM TAZMİNAT AZALDI AMA...

Şimdiye kadar 1 kişinin tedavisi karşılığında sigorta şirketlerine gelen en büyük meblağ ise şimdilik 75 bin lira oldu. Ancak bu ödemelere rağmen sigorta şirketlerinin şimdiye kadar yaptığı tazminat ödemelerinin geçen yıl üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömani, grip, zatürre için ödenen tazminat ile aynı düzeyde olduğu öğrenildi. Toplam tazminatlarda da yüzde 60 civarında azalma olduğu belirtiliyor. Ancak bu durum tamamen geçici ve aldatıcı. Çünkü şu anda bir çok ameliyat ertelenmiş durumda. COVID-19 tehlikesi geçtiğinde bu operasyonlar gerçekleştirilecek ve sigorta şirketlerinin ödeyecekleri tazminatlar da böylece katlanacak.

1 İLE 5 MİLYAR LİRA ARASINDA

Ertelenen tedaviler dışında sigorta sektörünü bekleyen bir başka tehlike tabii ki kimsenin arzu etmediği hastalığa yakalanan ve tedavi edilmesi gereken kişi sayısının şimdi olduğundan daha fazla artıyor olması. Kötü senaryo diyebileceğimiz bu durumda sigortacıların 5 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplandı. İyi senaryoda ise rakam 1 milyar liraya iniyor. Şimdiye kadar özel sağlık sigortası sahiplerinden hastalığa yakalananlardan sadece 1 kişinin vefat ettiği bildirildi.