Kritik eşik: Avrupa tekrar kapanıyor! 0:00 / 0:00

Koronavirüs salgınıyla mücadelede 1 yılı aşkın süreyi geride bıraktık. Sevindirici aşı gelişmeleriyle tünelin sonundaki ışığı görüyoruz desek de, bazı ülkelerin tekrar kapanma kararı alması önümüzde 'son bir düzlüğün' kaldığını düşündürüyor.

Avrupa ülkeleri üçüncü dalgayı yaşadıklarını duyurmanın yanı sıra önlemleri uzattığını hatta tekrar kapandığını açıklıyor. Peki o ülkelerdeki son gelişmeler nedir?

FRANSA

Fransa günlük vaka sayılarının 38 bini aşmasıyla tekrar kapanacağını duyuran ülkeler arasında.

Fransa Başbakanı Jean Castex, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Castex açıklamasında İngiliz varyantının vakaların artmasında etkisinin yüksek olduğunu vurguladı. Ülkede cuma gününden itibaren, 4 hafta boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların hizmet vereceği bu süreçte okullar da açık kalacak.

Öte yandan, insanların evinin 10 kilometre çevresinde süre kısıtlaması olmadan dolaşabilecek. Ancak ülkede bölgeler arası seyahatlerin zorunlu haller dışında yasaklandı.

Ülkede son bir haftada içindeki vaka sayılarına baktığımızda 25 binin üzerinde seyrettiğini, son olarak dün 38 binin üzerine çıktığını görüyoruz.

5 milyon 585 bin 237 kişi koronavirüse karşı aşılandığı Fransa'da, iki doz aşı uygulanan kişi sayısının 2 milyon 349 bin 27 olduğu bildirildi.

Ülkede bugüne kadar 4 milyon 181 bin 607 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs sebebiyle 91 bin 679 kişi hayatını kaybetti.

İTALYA

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da geçtiğimiz günlerde artan vakalar sebebiyle tekrar kapanacağını duyuran ülkeler arasında.

İtalya, artan koronavirüs vakaları nedeniyle aldığı yeni tedbirler çerçevesinde 10 bölgede zorunlu haller dışında tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu.

Lombardiya, Lazio, Veneto, Puglia, Campania, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise bölgeleri ve Trento kentinde kırmızı bölge uygulaması 6 Nisan'a kadar geçerli olacak. Sardunya Adası hariç ülkenin geri kalanında, turuncu bölge uygulaması geçerli olacak.

Turuncu bölgede yaşayanlar, bulundukları kent sınırlarında kalmak koşuluyla 05.00 22.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kısıtlamalar kapsamında, restoranlar 6 Nisan'a kadar sadece paket servisi yapabilecek. Kırmızı bölgelerde bulunan okullarda uzaktan eğitime geçilirken, turuncu bölgelerdeki okullarda yüzde 50-75 kapasiteyle yüz yüze eğitime devam edilecek

Ayrıca 3-5 Nisan'da ise Paskalya Yortusu kutlanacağı için ülke genelinde "kırmızı" bölge uygulamasına geçilecek. Böylelikle ülke içindeki seyahatlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

İtalya’da son bir hafta içinde vaka sayılarının 15 bin ile 26 bin arasında değiştiği görülüyor. Öte yandan ülkede, yoğun bakımlardaki kritik eşiğin aşıldığı ve hasta sayılarının arttığı basına yansımıştı.

Ülkede bugüne kadar 7 milyon 200 bini aşkın kişi koronavirüse karşı aşılandı. Ülkede, bugüne kadar 3 milyon 306 bin 711 kişi vaka tespit edildi, 103 bin 855 kişi hayatını kaybetti.

ALMANYA

Almanya salgının bu başından bu yana süreci bir nebze olsun kontrollü yönetebilen ülkeler arasında gösteriliyor. Buna rağmen vaka sayılarının artışı sürüyor, Başbakan Angela Merkel de geçtiğimiz günlerde üçüncü dalganın başladığını duyurmuştu.

Bu açıklamaların üzerine, Almanya'da salgınla mücadele kapsamında 7 Mart'a kadar geçerli olan tedbirler, 28 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre bunun sebebi İngiliz varyantı. Yetkililer, ülkede bir haftada tespit edilen koronavirüs vakaları arasında mutasyonlu virüsün yüzde 22’den yüzde 46.1'e yükselmesiyle endişelendiklerini bu sebeple önlemlerin uzatılmasının doğru olduğunu aktardı.

Kademeli normalleşmenin yaşandığı ülkede, vaka sayılarına göre bölge bölge kararlar uygulanıyor.

Buna göre, son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 1 hafta boyunca 35'in altında olan bölgelerde üç hane halkı ve en fazla 10 kişi biraya gelebiliyor.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil” durum önlemlerine geçiliyor.

Almanya son haftalarda vaka sayıları 5 bin ile 10 bin bandındayken, son birkaç gündür vaka sayılarının 20 bine yaklaştığı görülüyor.

Ülkede, 6 milyon 712 bin 195 kişiye ilk doz aşı vurulurken, 2 milyon 951 bin 692 kişiye ikinci doz aşı vuruldu. 2 milyon 628 bin 629 kişide vaka tespit edilen Almanya’da, 74 bin 878 kişi hayatını kaybetti.