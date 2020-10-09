Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Kovid-19'a rağmen yılın 9 ayında ABD ve Rusya'ya ihracat arttı

Türkiye'nin Ocak-Eylül 2019'da 5 milyar 826 milyon 797 bin dolar olan ABD'ye ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 6 milyar 138 milyon 749 bin dolara yükseldi. Söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen dış satım, yüzde 2,6 artışla 2 milyar 780 milyon 11 bin dolara ulaştı

Kovid-19'a rağmen yılın 9 ayında ABD ve Rusya'ya ihracat arttı
AA

Türkiye'nin ABD'ye ve Rusya Federasyonu'na ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yılın 9 ayında arttı.

Kovid -19'un olumsuz etkilerinden dolayı ocak - eylül döneminde birçok ülkeye dış satımda gerilemeler görülse de Türkiye'nin bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD ve Rusya Federasyonu'na ihracatı hız kesmedi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin geçen yılın ocak - eylül döneminde 5 milyar 826 milyon 797 bin dolar olan ABD'ye ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 6 milyar 138 milyon 749 bin dolara yükseldi.

Rusya Federasyonu'na bu dönemde gerçekleşen dış satım da yüzde 2,6 artışla 2 milyar 710 milyon 72 bin dolardan 2 milyar 780 milyon 11 bin dolara ulaştı.

Sektörler bazında ülkelerin dış satımlarına bakıldığında yılın 9 ayında ABD'ye en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi bu dönemde ABD'ye 636 milyon 733 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Bu ülkeye otomotiv endüstrisinin ardından halı sektörü 621 milyon 467 bin dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 595 milyon 526 bin dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 585 milyon 529 bin dolarlık, savunma ve havacılık sanayii 531 milyon 107 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yılın 9 ayında ABD'ye en fazla ihracat artışı yüzde 216,2'yle yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Yaş sebze ve meyveyi yüzde 161,7'yle gemi ve yat, yüzde 58,5'le mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 44,4'le mücevher, yüzde 43,5'le çelik sektörleri izledi.

Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörü 3 milyon 955 bin dolarlık, gemi ve yat sektörü 20 milyon 624 bin dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 163 milyon 824 bin dolarlık, mücevher sektörü 350 milyon 692 bin dolarlık, çelik sektörü 301 milyon 252 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

RUSYA FEDERASYONU'NDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖR YAŞ MEYVE VE SEBZE OLDU

Rusya Federasyonu'na ise bu dönemde en fazla ihracatı 543 milyon 990 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 334 milyon 989 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 312 milyon 102 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 267 milyon 89 bin dolar makine ve aksamları, 203 milyon 929 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri takip etti.

Ocak - eylül döneminde Rusya'ya en fazla ihracat artışı yüzde 176,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Bu sektörün ardından ülkeye dış satımda meyve ve sebze mamulleri yüzde 51,2, fındık ve mamulleri yüzde 48,6, savunma ve havacılık sanayii yüzde 42,3, yaş meyve ve sebze yüzde 31,9 artış kaydetti.

İl bazında bakıldığında ise ABD ve Rusya'ya en fazla dış satım İstanbullu ihracatçılar tarafından gerçekleşti.

İstanbul, yılın 9 ayında ABD'ye 2 milyar 184 milyon 138 bin dolar, Rusya'ya ise 1 milyar 100 milyon 33 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, ocak -eylül döneminde sektörlerin ABD ve Rusya'ya gerçekleştirdiği ihracat rakamları ve değişimleri şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL
SEKTÖRÜLKE2019 (bin dolar)2020(bin dolar)Değişim (yüzde)
Otomotiv EndüstrisiABD803.585,01636.733,54-20,76%
HalıABD453.122,34621.467,7037,15%
Kimyevi Maddeler ve MamulleriABD540.987,66595.526,5310,08%
Hazırgiyim ve KonfeksiyonABD487.823,38585.529,7420,03%
Savunma ve Havacılık SanayiiABD595.116,58531.107,87-10,76%
MücevherABD242.806,37350.692,4944,43%
Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriABD329.186,90340.039,183,30%
ÇelikABD209.949,49301.252,9643,49%
Demir ve Demir Dışı MetallerABD306.848,77287.042,31-6,45%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve MamulleriABD229.307,66276.186,8120,44%
Makine ve AksamlarıABD343.660,91271.989,36-20,86%
Madencilik ÜrünleriABD273.319,33271.612,32-0,62%
Tekstil ve HammaddeleriABD246.459,11236.513,43-4,04%
Elektrik ElektronikABD188.969,87181.803,04-3,79%
Mobilya,Kağıt ve Orman ÜrünleriABD103.378,90163.824,2158,47%
Meyve Sebze MamulleriABD141.446,86145.653,582,97%
İklimlendirme SanayiiABD83.081,2570.685,54-14,92%
Kuru Meyve ve MamulleriABD53.406,9960.413,4013,12%
TütünABD46.273,5459.806,2529,25%
Zeytin ve ZeytinyağıABD41.494,5633.293,50-19,76%
Su Ürünleri ve Hayvansal MamullerABD33.979,0731.409,13-7,56%
Fındık ve MamulleriABD24.852,7330.301,8421,93%
Deri ve Deri MamulleriABD35.766,3528.453,31-20,45%
Gemi ve YatABD7.880,4320.624,11161,71%
Yaş Meyve ve SebzeABD1.250,823.955,23216,21%
Diğer Sanayi ÜrünleriABD1.501,361.633,628,81%
Süs Bitkileri ve Mam.ABD1.341,591.198,50-10,67%
TOPLAM5.826.797,856.138.749,495,4

1 OCAK - 30 EYLÜL
SEKTÖRÜLKE2019(bin dolar)2020(bin dolar)Değişim (yüzde)
Yaş Meyve ve SebzeRUSYA FEDERASYONU412.569,86543.990,4631,85%
Otomotiv EndüstrisiRUSYA FEDERASYONU394.311,04334.989,51-15,04%
Kimyevi Maddeler ve MamulleriRUSYA FEDERASYONU311.286,22312.102,120,26%
Makine ve AksamlarıRUSYA FEDERASYONU212.586,36267.089,6125,64%
Tekstil ve HammaddeleriRUSYA FEDERASYONU202.234,18203.929,740,84%
Hazırgiyim ve KonfeksiyonRUSYA FEDERASYONU218.802,56173.411,41-20,75%
Demir ve Demir Dışı MetallerRUSYA FEDERASYONU144.482,46136.509,45-5,52%
Elektrik ElektronikRUSYA FEDERASYONU118.746,07128.227,227,98%
İklimlendirme SanayiiRUSYA FEDERASYONU119.246,17124.011,414,00%
Su Ürünleri ve Hayvansal MamullerRUSYA FEDERASYONU81.785,4990.078,4810,14%
Deri ve Deri MamulleriRUSYA FEDERASYONU140.402,0877.016,81-45,15%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve MamulleriRUSYA FEDERASYONU70.831,4070.267,34-0,80%
ÇelikRUSYA FEDERASYONU52.976,0769.223,7730,67%
Çimento Cam Seramik ve Toprak ÜrünleriRUSYA FEDERASYONU38.016,8149.258,2729,57%
Madencilik ÜrünleriRUSYA FEDERASYONU48.968,3336.101,76-26,28%
Mobilya,Kağıt ve Orman ÜrünleriRUSYA FEDERASYONU31.850,3135.438,9411,27%
Gemi ve YatRUSYA FEDERASYONU11.440,6031.623,25176,41%
Fındık ve MamulleriRUSYA FEDERASYONU12.578,3018.687,1748,57%
Kuru Meyve ve MamulleriRUSYA FEDERASYONU20.141,8618.177,39-9,75%
TütünRUSYA FEDERASYONU14.678,5614.962,021,93%
HalıRUSYA FEDERASYONU12.483,8313.129,325,17%
MücevherRUSYA FEDERASYONU24.806,2513.109,71-47,15%
Savunma ve Havacılık SanayiiRUSYA FEDERASYONU6.528,929.291,2142,31%
Meyve Sebze MamulleriRUSYA FEDERASYONU4.759,337.196,3551,21%
Diğer Sanayi ÜrünleriRUSYA FEDERASYONU1.557,131.194,00-23,32%
Zeytin ve ZeytinyağıRUSYA FEDERASYONU1876,78263908,12833
Süs Bitkileri ve Mam.RUSYA FEDERASYONU125,3487,14-30,47%
TOPLAM2.710.072,312.780.011,992,6

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğuş Grubu'nun üç marinası daha CVC'nin oldu
İŞ-YAŞAMDoğuş Grubu'nun üç marinası daha CVC'nin oldu
Türk ve Alman kadın girişimciler buluştu
İŞ-YAŞAMTürk ve Alman kadın girişimciler buluştu
AYM'den trafik sigortası iptal kararı - haberler
İŞ-YAŞAMAYM'den trafik sigortası iptal kararı
Eski kıyafeti yeni ürüne dönüştürecek
İŞ-YAŞAMEski kıyafeti yeni ürüne dönüştürecek
Türk çayını en çok Belçikalılar içti
İŞ-YAŞAM105 ülkeye çay ihracatı
FAO: Küresel gıda fiyatları eylülde arttı
İŞ-YAŞAMKüresel gıda fiyatları arttı
İstanbul Havalimanı 5 uluslararası sertifika aldı
İŞ-YAŞAMİstanbul Havalimanı'na 5 sertifika
Bakan Selçuk: Normalleşme desteğinden 159 bine yakın iş yeri faydalandı
İŞ-YAŞAM"Normalleşmeye 950 milyon lira ödendi"
Ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisi açıklandı
İŞ-YAŞAMTavuk eti üretimi Ağustos’ta azaldı
Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAMToplanan inek sütü miktarı arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X