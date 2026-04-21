Köylerine 7 yıldır gelen leylekler Garip ve Gurbet'i kamerayla takip ediyorlar

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyüne 2019'da gelerek caminin karşısındaki elektrik direğine yuva yapan iki leylek, kısa sürede yöre halkının sempatisini kazandı.

Garip ve Gurbet adını verdikleri misafirlerinin yaşamını daha yakından takip edebilmek için yuvanın karşısındaki cami minaresine muhtarlıkça kamera yerleştiren köylüler, böylece leyleklerin yumurtlama döneminden yavruların ilk uçuşuna kadar tüm süreci yakından takip ediyor.

Köy muhtarı Minnet Abdioğlu, leyleklerin yıllardır köylerinde farklı bir heyecan oluşmasına vesile olduğunu söyledi.

Köylülerin iki leyleğe ilgisinden dolayı kamera kurma fikrinin doğduğunu belirten Abdioğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılında leylekler elektrik direği üstüne yuva yapmaya çalıştı. Koydukları çubuklar sürekli düşüyordu. Ben de MEDAŞ ekiplerinden rica ettim, direğin üstüne meyve kasası koyduk. Kasaya yerleşip yuva yaptılar. Her yıl nisan ayında gelip ağustos sonunda yavruları ile ayrılıyorlar. Köyümüzün maskotu oldular. Güvenlik kameramızdan düzenli olarak izliyoruz. Yavruların gelişimleri, beslenmeleri ve uçuşlarını takip edip köy halkını bilgilendiriyoruz. Köylüler de muhtarlığa gelip izliyor, sürekli telefondan kendilerine görüntüleri atıyorum. Hep birlikte leyleklerimize bakıyoruz. Onlar köyümüzün gözdesi. Her yıl özlemle bekliyoruz, geldiklerinde seviniyoruz. Hacı leyleğimiz geldi diye seviniyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Leyleğimiz şu anda kuluçkada ve üç yumurtası var."

LEYLEKLER KÖYDEKİ ÇOCUKLARIN NEŞE KAYNAĞI OLDU"

Köydeki çocuklardan 7 yaşındaki Gurbet Ferah da leylek ile aynı isme sahip olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Leyleği çok sevdiğini belirten Gurbet, "Ara sıra gidiyor. Her gün geldi mi diye bakıyorum. Bir yere indiğinde takip ediyorum ve ona dokunmak istiyorum" dedi.

Mehmet Ferah (9) ise Garip ve Gurbet'in ilkbaharda yeniden köylerine gelmesinin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Mehmet, okul çıkışında arkadaşlarıyla gelip leylekleri uzaktan seyretmekten keyif aldıklarını belirtti.