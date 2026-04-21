        Haberler Yaşam Köylerine 7 yıldır gelen leylekler Garip ve Gurbet'i kamerayla takip ediyorlar

        Köylerine 7 yıldır gelen leylekler Garip ve Gurbet'i kamerayla takip ediyorlar

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyü sakinleri, elektrik direğindeki yuvaya 7 yıldır gelen 'Garip' ve 'Gurbet' ismini verdikleri leylekleri kurdukları kamera ile takip ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:13 Güncelleme:
        7 yıldır geliyor! Kamerayla takip ediliyor

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyüne 2019'da gelerek caminin karşısındaki elektrik direğine yuva yapan iki leylek, kısa sürede yöre halkının sempatisini kazandı.

        Garip ve Gurbet adını verdikleri misafirlerinin yaşamını daha yakından takip edebilmek için yuvanın karşısındaki cami minaresine muhtarlıkça kamera yerleştiren köylüler, böylece leyleklerin yumurtlama döneminden yavruların ilk uçuşuna kadar tüm süreci yakından takip ediyor.

        Köy muhtarı Minnet Abdioğlu, leyleklerin yıllardır köylerinde farklı bir heyecan oluşmasına vesile olduğunu söyledi.

        Köylülerin iki leyleğe ilgisinden dolayı kamera kurma fikrinin doğduğunu belirten Abdioğlu, şunları kaydetti:

        "2019 yılında leylekler elektrik direği üstüne yuva yapmaya çalıştı. Koydukları çubuklar sürekli düşüyordu. Ben de MEDAŞ ekiplerinden rica ettim, direğin üstüne meyve kasası koyduk. Kasaya yerleşip yuva yaptılar. Her yıl nisan ayında gelip ağustos sonunda yavruları ile ayrılıyorlar. Köyümüzün maskotu oldular. Güvenlik kameramızdan düzenli olarak izliyoruz. Yavruların gelişimleri, beslenmeleri ve uçuşlarını takip edip köy halkını bilgilendiriyoruz. Köylüler de muhtarlığa gelip izliyor, sürekli telefondan kendilerine görüntüleri atıyorum. Hep birlikte leyleklerimize bakıyoruz. Onlar köyümüzün gözdesi. Her yıl özlemle bekliyoruz, geldiklerinde seviniyoruz. Hacı leyleğimiz geldi diye seviniyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Leyleğimiz şu anda kuluçkada ve üç yumurtası var."

        LEYLEKLER KÖYDEKİ ÇOCUKLARIN NEŞE KAYNAĞI OLDU"

        Köydeki çocuklardan 7 yaşındaki Gurbet Ferah da leylek ile aynı isme sahip olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Leyleği çok sevdiğini belirten Gurbet, "Ara sıra gidiyor. Her gün geldi mi diye bakıyorum. Bir yere indiğinde takip ediyorum ve ona dokunmak istiyorum" dedi.

        Mehmet Ferah (9) ise Garip ve Gurbet'in ilkbaharda yeniden köylerine gelmesinin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

        Mehmet, okul çıkışında arkadaşlarıyla gelip leylekleri uzaktan seyretmekten keyif aldıklarını belirtti.

        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"