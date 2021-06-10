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TMSF Başkanı Muhiddin Gülal Mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan sözkonusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı. Gülal ayrıca 2022-2023'de 15 ton altın çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirme notunda, "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.