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Koza Altın, Ağrı'da Mollakara altın madeni için toplam 160 milyon dolar yatırım yapacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapacak

Koza Altın, Ağrı'da Mollakara altın madeni için toplam 160 milyon dolar yatırım yapacak
Reuters

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal Mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan sözkonusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı. Gülal ayrıca 2022-2023'de 15 ton altın çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirme notunda, "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.

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