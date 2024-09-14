KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Eylül Pazar günü uygulanacak sınav öncesinde, KPSS ortaöğretim sınav yerleri giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesine, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecek. İşte KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri giriş belgesini yayımladı. Sınava katılım göstercek memur adayları, KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. İşte KPSS ortaöğretim sınav yerleri giriş belgesi nasıl, nereden alınır sorusunun yanıtı...
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
ÖSYM, internet sitesinden KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
DİKKAT!
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.