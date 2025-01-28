Dünyanın farklı ülkelerinin kral ve kraliçeleri, Auschwitz-Birkenau kurbanlarını anmak için bir araya geldi.



Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary, İngiltere Kralı Charles, Belçika Kraliçesi Mathilde, Kral Philippe, Hollanda Kraliçesi Maxima, Kral Willem-Alexander, Prenses Amalia, Norveç Veliaht Prensi Haakon, İsveç Veliaht Prensesi Victoria, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia; Auschwitz-Birkenau toplama kampında yaşamını yitirenleri andı.