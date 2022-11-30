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Kripto para dünyasını sarsan ölümler

Libertex'in kurucusu kripto para milyarderi Vyacheslav Taran İtalya-Fransa sınırı yakınında yaşanan bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Yetkililer kaza esnasına havanın güneşli olduğunu ve henüz bir teknik arıza da tespit edilemediğini açıkladı. Böylece son 1 ayda kripto para dünyasında önemli 3 ölüm gerçekleşti. Ekim sonunda MakerDAO'nun kurucusu 29 yaşındaki Nikolai Mushegian, Twitter üzerinden CIA ve Mossad'ın kendisini öldürmesinden korktuğunu belirttikten kısa bir süre sonra Porto Riko'da boğularak öldü. 23 Kasım'da ise Singapur merkezli kripto para borsası işletmecisi Amber Group'un 30 yaşındaki kurucusu Tiantian Kullander beklenmedik bir şekilde uykusunda yaşamını yitirdi

Kripto para dünyasını sarsan ölümler
Kripto para dünyasında 1 ayda 3. şok ölüm
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HABERTURK.COM

Kripto para, hisse ve döviz alım-satım platformu Libertex'in kurucusu Vyacheslav Taran'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Rus milyarder 25 Kasım'da İsviçre'nin Lozan şehrinden Monako'ya geçerken, helikopter Fransa-İtalya sınırı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Helikopterin pilotuyla beraber 53 yaşındaki Vyacheslav Taran olay yerinde hayatını kaybetti. Fransız basını bunun yanında bir yolcunun daha helikopterde olacağını ancak son anda uçmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Taran'ın şirketinden yapılan açıklamada ise "Libertex Group, büyük bir üzüntüyle Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Vyacheslav Taran'ın bir helikopter kazasında öldüğünü doğrulamaktadır" ifadeleri yer aldı.

TEKNİK ARIZA TESPİT EDİLEMEDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ilk tespitlere göre hava durumunun güneşli ve uçuşa müsait olduğu ve helikopterde herhangi bir teknik arıza tespit edilemediği belirtildi.

Yaklaşık 10 yıldır Monako'da yaşayan 3 çocuk babası Taran'ın yaklaşık 20 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin ediliyor.

Taran'ın ölümü özellikle kripto para yatırımcıları arasında büyük ses getirdi. Yakın zamanda 2 kripto para zengininin daha şüpheli bir şekilde ölmesi komplo teorilerini beraberinde getirdi.

'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM' DEDİ VE BOĞULDU

Bir başka kripto para platformu MakerDAO'nun kurucularından olan 29 yaşındaki Nikolai Mushegian 29 Ekim'de Porto Riko'da denizde boğularak yaşamını yitirdi. Mushegian ölümünden kısa bir süre önce CIA ve Mossad'ın kendisini öldürmesinden korktuğunu belirten bir tweet atmıştı. Mushegian'ın bu tweeti nedeniyle sosyal medyada pek çok kullanıcı ölümünün şüpheli olduğunu belirtse de genç milyonerin ailesi üzücü olayın normal bir kaza sonucu olduğunu belirtti.

UYKUSUNDA YAŞLAMINI YİTİRDİ

23 Kasım'da ise Singapur merkezli kripto para borsası işletmecisi Amber Group'un kurucularından Tiantian Kullander yaşamını yitirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki Kullander uykusunda beklenmedik bir şekilde öldü. Genç girişimcinin ölüm yeri ise açıklanmadı.

Eski bir Morgan Stanley ve Goldman Sachs çalışanı olan Kullander 2017'de Amber Group'u kurdu. Firma geçen yıl aldığı yatırımla 3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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