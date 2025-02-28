Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku Binance TR üyelerinin yapmış olduğu bazı çekimlerin "kira geliri" olarak görüldüğü ortaya çıktı. Maliye Kripto borsalardan bankalara para çeken vatandaşlardan kira gelirleri olması nedeniyle kira vergisi ödenmesini talep etti. Bazı kullanıcılar kendi ETF işlemlerinde de benzer sorunlar yaşandığını bildirse de çoğunlukla en büyük şikayet Binance Türkiye kullanıcılarının işlemlerinden geldi

Habertürk Giriş: 28.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:49 facebook

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