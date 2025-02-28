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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku - Kripto Para Haberleri

        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku

        Binance TR üyelerinin yapmış olduğu bazı çekimlerin "kira geliri" olarak görüldüğü ortaya çıktı. Maliye Kripto borsalardan bankalara para çeken vatandaşlardan kira gelirleri olması nedeniyle kira vergisi ödenmesini talep etti. Bazı kullanıcılar kendi ETF işlemlerinde de benzer sorunlar yaşandığını bildirse de çoğunlukla en büyük şikayet Binance Türkiye kullanıcılarının işlemlerinden geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:49
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        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
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        Binance TR adlı Kripto para borsası banka hesaplarına yapılan ödemeyi kira verisi olarak belirtince Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşlara kira vergisini ödemesi için uyarılar göndermeye başladı.

        Maliye Kripto borsadan bankalara para çeken vatandaşlardan kira gelirleri olması nedeniyle kira vergisi ödenmesini istedi.

        Bazı kullanıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bu nedenle "Konut kira geliriniz tespit edilmiştir" şeklinde uyarılar gittiği görüldü.

        Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre kripto para borsasının hatası nedeniyle gerçekleşen bu uyarıyı gerçek kira geliri olmayanlar dikkate almasın.

        Öte yandan kripto sektöründe Binance Türkiye, yüzde 50'nin üzerindeki pazar payı ve 1,5 milyar TL özsermaye büyüklüğüne sahip.

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