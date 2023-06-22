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Kritik dakikalar! Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

1912'de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor. Kayıp Titanic denizaltısında yolcuların 96 saatlik oksijenin bittiği düşünülse de yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan OceanGate firmasına ait denizaltı araçlarından biri 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kayboldu.
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    Arama kurtarma çalışmaları sırasında suyun altından duyulan seslerin tespit edilmesi üzerine çalışmalara hız kazandırıldı. 
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    Kurtarma ekipleri denizaltında kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarını günlerdir yoğun bir şekilde sürdürüyor.
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    Kaybolanların 96 saatlik oksijen kaynağının TSİ 14.08 itibariyle tükendiği tahmin ediliyor.

     

     
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    18 Haziran sabahı yola çıkan gemide mürettabatın yalnızca 96 saatlik oksijen kaynağı vardı. Ancak uzmanlar hava kaynağının bir dizi faktöre bağlı olduğunun da altını çizdi.
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    Zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri, üst üste ikinci kez su altında tespit ettikleri seslerle umutlandıklarını dile getirdi. 
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    Seslerin kaynağının henüz belirlenemediği söyleyen yetkililer, yüksek ihtimalle kayıp gemiden gelmiş olabileceğini belirtti.
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    Titanic'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor.
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    KAYIP DENİZALTINDA 5 KİŞİ VAR

    Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.
  • KRİTİK DAKİKALAR! Son dakika: Titanic turistlerinin 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor

    8 GÜNLÜK GEZİ 250 BİN DOLAR

    Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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