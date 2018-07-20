Türkiye ile Hollanda ilişkilerinde normalleşme sürecine girilmesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.



Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Yaşanan krize rağmen, Hollanda Türkiye'nin hala en büyük yatırım ortaklarından biri.



TÜİK verilerine göre, 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye Hollanda’yla ticaret fazlası verdi. Yaklaşık 3.5 milyar dolarlık ihracat yapılırken, ithalat 3.1 milyar dolar seviyesinde kaldı. İki ülkenin dış ticaret hacmi 6.6 milyar dolara ulaştı.



DOĞRUDAN YATIRIMDA BİRİNCİ



Hollanda ayrıca Türkiye'nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcısı olurken, her 4 yabancı yatırımın 1'i Hollanda'dan geldi. 2017 yılında, Türkiye'ye 7.5 milyar dolara yakın doğrudan yabancı sermaye girişi oldu.

Hollanda'nın payı 1.8 milyar dolara yaklaştı.

Siyasi krizin aşılmasıyla, hem doğrudan yatırımların, hem de dış ticaret hacminin artması bekleniyor.



EN BÜYÜK DIŞ YATIRIM HOLLANDA'DAN

2017 (DOLAR)

1. HOLLANDA 1.768

2. İSPANYA 1.451

3. AZERBAYCAN 1.009

4. AVUSTRALYA 459

5. AVUSTURYA 326



HOLLANDA İLE TİCARET

2018 (DOLAR)

İHRACAT: 3.458.688.921

İTHALAT: 3.154.867.013

2017

İHRACAT: 3.589.431.870

İTHALAT: 3.864.525.455

2016

İHRACAT: 2.093.897.071

İTHALAT: 3.517.164.458

2015

İHRACAT: 2.914.358.935

İTHALAT: 3.000.336.335

2014

İHRACAT: 3.747.620.021

İTHALAT: 1.553.819.054

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