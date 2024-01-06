Kuğular kışı Kızılırmak Deltası'nda geçirecek

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BİNE YAKIN KUĞU KONAKLIYOR Deltadaki kuş yoğunluğunun kış döneminde daha da arttığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış göçlerinin başlamasıyla kuzeyden göç alan bir bölge. Özellikle bu aylardan itibaren aralık, ocak, şubat dönemlerine kadar kış göçmen türlerini biz bu bölgede görebiliyoruz.

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Özellikle kuğu sürülerini çok güzel bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Sayıları 600 ila 1000 arasında değişen kuğuları ziyaretçilerimizde rahatlıkla çok yakın bir mesafeden görebilirler. Kuğular ördekgiller familyasından olup, uçabilen en iri cüsseli kuş türleri arasında yer alır.