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Haberlerİş-YaşamKümes hayvancılığı üretimi

Temmuz ayı kümes hayvancılığı üretim verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin yumurta üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,3 artışla 1,6 milyar adet oldu

Kümes hayvancılığı üretimi

Buna göre, yumurta üretim miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Temmuzda 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Temmuzda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 115 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 43,6 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10 geriledi. Temmuzda kesilen hindi sayısı 568 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 19,6, yıllık bazda da yüzde 2,5 arttı ve 201 bin 489 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 30,6 arttı ve 5 bin 183 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,3 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 azalış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 0,1 arttı.

 

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