Buna göre, yumurta üretim miktarı martta bir önceki aya göre yüzde 5,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Martta 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

KESİLEN TAVUK SAYISI 100 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 421 BİN ADET OLDU



Kesilen tavuk sayısı Mart ayında bir önceki aya göre %9,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 azaldı. Mart ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre %2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,4 azaldı.



TAVUK ÜRETİMİ 175 BİN 327 TON, HİNDİ ÜRETİMİ İSE 4 BİN 341 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Tavuk eti üretimi Mart ayında bir önceki aya göre %10,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azaldı. Mart ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre %1,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,9 azaldı.