Kupa beyi Akhisarspor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Bundan yaklaşık 3 ay önce tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, yine bir ilke imza atarak Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Ege temsilcisi böylece son 3 ayda 2 kupa kazandı!