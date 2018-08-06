Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Bundan yaklaşık 3 ay önce tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, yine bir ilke imza atarak Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Ege temsilcisi böylece son 3 ayda 2 kupa kazandı!
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TFF Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4, toplamda 6-5'lik üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupasını aldı.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçı penaltı atışları sonunda kazanan yeşil-siyahlı futbolcular, büyük sevinç yaşadı.
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Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu. Yeşil-siyahlı futbolcular, kupa mutluluğunu daha sonra taraftarıyla paylaştı.
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Saha ortasında kurulan platformda, önce karşılaşmanın hakemleri Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Ümit Öztürk'e plaketleri verildi ardından madalya seremonisine geçildi.
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İlk olarak madalyalarını alan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyeti, Akhisarsporlu oyuncular alkışlayarak teselli etti.
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TFF Süper Kupa'nın sahibi yeşil-siyahlı futbolcular ve teknik ekip madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı.
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Bakan Kasapoğlu ve Demirören, TFF Süper Kupa'yı Akhisarsporlu oyunculara verdi. Futbolcular, kupayı alarak büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Safet Susic ile oyuncular, daha sonra kupayla sahada sevinç turu attı.
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MAÇIN ADAMI SELEZNYOV
TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın ilk golünü atan Akhisarsporlu Yevgen Seleznov seçildi.
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Seleznov'a plaketini TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi.
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Akhisarspor, karşılaşmanın 5. dakikasında Yevgen Seleznov ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray, 79. dakikada Eren Derdiyok ile beraberliği yakaladı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de sonuç değişmedi ve penaltılara geçildi.
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Akhisarspor 5 penaltı atışını da gole çevirdi. Galatasaray'da ise Bafetimbi Gomis sarı-kırmızılı takımın 5. penaltısında golü bulamadı ve kupayı Akhisarspor kazandı.
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Süper Kupa'yı 5 kezle şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray, 8. kez mücadele ettiği kupayı 3. kez kaybetti.
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2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.
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Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.
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Galatasaray ile Akhisarspor arasında uzatma bölümünün oynandığı mücadelede iki takım da 4. oyuncu değişikliği hakkını kullandı.
Türkiye'de ilk kez bu sezon uzatmaya giden karşılaşmalarda uygulamaya konulan 4. oyuncu değişikliği hakkını ilk kullanan Akhisarspor oldu. Ege ekibinde 98. dakikada Bilal Kısa kenara gelirken, Onurcan Güler oyuna dahil oldu.
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Galatasaray ise 4. oyuncu değişikliği hakkını 102. dakikada kullandı. Terim, Yuto Nagatomo'yu kenara alırken, Lionel Carole'ü oyuna sürdü.
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