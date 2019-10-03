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Haberlerİş-Yaşam

Küresel gıda fiyatları eylülde istikrarlı seyretti

AA

Küresel gıda fiyatları eylülde aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi

Küresel gıda fiyatları

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesi fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 170 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,3 arttı.

Küresel gıda fiyatları, bu dönemde bitkisel yağ ve et fiyatlarında yaşanan artış ve şeker fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermedi. Tahıl fiyatlarının istikrarlı seyrinde buğday fiyatlarındaki artışın mısır fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesi etkili oldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı ve 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Et Fiyat Endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi.

Şeker Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,9, Süt Fiyat Endeksi de aynı dönemde yüzde 0,6 azaldı.

 

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