Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, süt ürünleri, et, bitkisel yağ ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı ve ortalama 170 puan seviyesinde seyretti.

Küresel gıda fiyatlarının yükselmesinde, et ve süt ürünleri fiyatlarında izlenen belirgin artış etkili oldu. Süt ürünleri, et, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarında dünya çapında yükseliş yaşanırken, temel tahılların fiyatlarında düşüş görüldü.

Tahıl Fiyat Endeksi, üretim beklentilerinin pozitif olduğu buğday ve mısırın başı çekmesi ve pirinç kotalarının genel olarak istikrarlı kaldığı ortamda mart ayına göre yüzde 2,8 düştü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı. Bu değişimde, Okyanusya'daki kurak havaya bağlı arz endişeleriyle birlikte güçlü küresel ithalat talebinin etkili olduğu tahmin edildi.

Et Fiyat Endeksi nisanda marta göre yüzde 3 artarken, aynı dönemde Bitkisel Yağ Endeksi yüzde 0,9, Şeker Fiyat Endeksi de yüzde 0,8 yükseldi.