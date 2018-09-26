Küresel piyasalar
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor

26.09.2018 - 09:40 | Güncelleme: AA

ABD'de dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, faiz kararının yanı sıra FOMC üyelerinin bu yıl sonu, 2019, 2020 ve 2021'e ilişkin faiz beklentileri ile Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısındaki açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor. Bu beklentilerde değişiklik olup olmadığı ve bugün ilk kez açıklanacak 2021'e ilişkin öngörüde faiz artırımı bulunup bulunmayacağı, açıklanacak karar metninde öne çıkan başlıklar olacak.

Dün piyasaların gündemini, ülke liderlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalar ve ikili görüşmeler meşgul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın küreselleşmenin dayatmalarını reddettiğini söylemesi ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırırken, İran'a yaptırımlara ilişkin belirsizliklerin yükselmesi New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerindeki kazançlarla yüzde 0,18 yükseldi.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri devam etse de ekonomik görünüme ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklemeye dün de devam etti. Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) dün açıklanan anket sonuçlarına göre, Almanya'da ağustosta 14,4 puan olan İhracat Beklenti Endeksi, eylülde 15,1 puana yükselerek 3 ay art arda artış gösterdi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Asya piyasalarında bugün pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, önceki gün hızlı yükselen banka pay piyasalarında dün etkisini artıran kar satışlarıyla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 azalışla 99.292 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 6,1578'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1610 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed kararı öncesi pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.