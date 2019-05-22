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Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına odaklandı

AA

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler konusunda haber akışının görece zayıflaması ile ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar

ABD ile İran arasındaki gerilim ve ticaret savaşı konusunda haber akışının dün göreceli olarak hafiflemesi, piyasaların iç dinamiklere dönmesini ve bugün saat 21.00'de açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının gündemde öne çıkmasını sağladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD),dün yayımladığı raporda, küresel büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürmesi ve 2020 için yüzde 3,4'te sabit bırakmasının ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, dolar endeksi 98'in üzerine yerleşti.

Analistler, küresel büyümedeki yavaşlamanın teşvik beklentilerini artırdığını, 2020 tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmemesinin de hisse senetleri piyasasını desteklediğini ifade etti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmadığı nisan ayı toplantısına ilişkin tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, Fed üyelerinin, hafta başından bu yana yaptıkları konuşmalarda enflasyonun düşük seyrine dikkat çektiklerini ve yıl sonuna kadar bir kez faiz indirimi yapılabileceği tahminlerinin güçlendiğini kaydetti.

Analistler, söz konusu beklentilere karşın dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin dikkati çektiğine işaret ederek, şu dakikalarda 98,1 seviyesinde bulunan dolar endeksinde 98,3 direncinin orta vadeli görünüm ve algı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylaması için "son bir şansı" olduğunu belirterek, anlaşmanın kabulü durumunda parlamenterlerin ikinci bir referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin oy verebileceğini söyledi. May, geçen hafta anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

Dün sterlin/dolar paritesi 1,2685 ile 4 ayın en düşük seviyesini görürken, avro, dolar karşısındaki zayıf seyrini sürdürdü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan ihracat verisinin beklentilerin altında kalması ve ithalatın öngörüleri aşması nedeniyle dış ticaret fazlası 60,4 milyar yene geriledi. ABD ve Avrupa borsalarının dünkü yükselişine karşın bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da satıcılı seyrin dün de devam ettiği, döviz kurlarının ise sınırlı da olsa yükseldiği görüldü. BIST 100 endeksi, yüzde 1,68 değer kaybederek 85.310 puanla 27 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,4 artışla 6,0525'ten günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0690 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 84.900'ün kritik destek konumunda bulunduğunu, bu seviyeden gelebilecek tepki alımlarının gücünün, kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını söyledi. Dolar kurunda 6,02-6,08 bandında bir sıkışmanın gözlendiğini belirten analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi

21.00 ABD'de Fed'in toplantı tutanakları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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