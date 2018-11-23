ABD piyasalarının dün Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı olması diğer piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına ve karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Avrupa tarafında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Arjantin ve Rusya borsalarında yükselişler, petrol fiyatında düşüşler görüldü.

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve Brexit'e ilişkin gelişmeler piyasaların en önemli gündem maddeleriydi. ECB tutanaklarında, manşet enflasyonun gelecek aylarda yükselmesinin beklendiği belirtilerek, "Avro Bölgesi'nde bazı veriler ve ekonomik araştırmaların beklenenden zayıf olduğu görüldü. TLTRO (uzun vadeli refinansman işlemleri) vadesinin 1 yılın altına inmesi bankaların likidite pozisyonlarını etkileyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerinde ise gelecekteki ilişkileri belirleyen taslak belgede uzlaşı sağlanması sterlinin dolar karşısında yüzde 0,8, avro karşısında yüzde 0,6 değer kazanmasını sağladı. AB Konsey Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB ve İngiltere arasındaki siyasi deklarasyon taslağını 27 üye ülkeye gönderdim." ifadesini kullandı.

Analistler, Brexit anlaşma taslağının İrlanda sorunu konusunda siyasi düzeyde anlaşmaya varıldığına işaret etmesinin sterlinin değerlenmesini sağladığını ancak pay piyasalarındaki negatif seyrin sürdüğünü ifade etti.

AB'nin 27 liderinin, Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerlemeyi değerlendirmek, uzlaşılan anlaşmayı ve siyasi deklarasyonu imzalamak için pazar günü Brüksel'de bir araya geleceğini kaydeden analistler, İngiltere'de ise Brexit konusunda yeni referandum isteyen Halkın Oyu platformu'nun Brexit anlaşmasını protesto etmek için attığı adımların takip edildiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya'da ticaret savaşı endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Japonya piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, döviz kurları düşüş eğilimini devam ettirdi. BIST 100 endeksinin yüzde 0,09 değer kaybıyla 92.629 puandan tamamladığı dünkü işlemlerde, dolar/TL 5,2760'a kadar gerilemesi sonrasında 5,30'un hemen üzerinde kapandı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3090 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,30'un altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

11.30 Almanya, kasım ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

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