ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının şubatta beklentilerin altına gerilemesine karşın pay piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğilimi görüldü. ABD ve Çinli yetkililer ticaret müzakerelerine devam ederken, görüşmelerin mayıs sonuna kadar devam edebileceği söylemleri piyasaların bu konudaki iyimserliğini törpüledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, ABD ile gümrük tarifeleri konusundaki misilleme haberlerine karşın dün borsalarda pozitif bir seyir izlendi. Avrupa Birliği (AB),dünkü açıklamasında Boeing'e sağlanan desteklemeler nedeniyle ABD'ye 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yapıldığını bildirdi. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,4'te kalırken Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Brexit ve küresel ticaret ihtilaflarından dolayı yüzde 0,5'e revize etti. Bu gelişmelere karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan öncü imalat sanayi PMI verisinin nisanda 49,5'e yükselmesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan Çin verilerinin ardından küresel ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve yerel seçimlerin ardından başlayan seçimsiz 4,5 yıllık sürecin ekonomiye ilişkin pozitif görüşleri güçlendirmesi ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 artışla 98.203 puandan tamamladı. Dün 5,7387'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi öncü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.400 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. Dolar/TL'nin 5,80'in altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşünü sürdürebileceğini dile getiren analistler, 5,8250'nin direnç, 5,7210'un destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, nisan ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed iş dünyası endeksi

16.45 ABD, nisan ayı imalat ve hizmet sektörü PMI