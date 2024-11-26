Küresel turizmin temsilcileri TIF 2024 ile İstanbul’da bir araya geldi

Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen ve turizm ekosisteminin tüm paydaşlarını buluşturan Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum) – TIF 2024, İstanbul’da başladı. 10 trilyon doları bulan küresel turizm ekosisteminin tüm taraflarını buluşturan TIF 2024, TTYD Başkanı Oya Narin’in açılış konuşmasıyla başladı.

“2033 için 132 milyar dolarlık turizm geliri hepimizin hayali değil, gerçeği olmalıdır”

TTYD Başkanı Oya Narin, platformun Türkiye’yi küresel turizm yatırımlarında lider yapacağına inandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (WTTC) raporlarına göre, 2023 yılında 9,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan turizm ve seyahat ekosisteminin, 2033 yılında yüzde 50’nin üzerinde bir artışla 15,5 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Bu ekosistem içerisinde Türk turizmi, Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 57 milyon turisti ağırlayarak ülkemize 56 milyar dolar gelir getirdi. Dünyanın ilk 5 destinasyonundan biri olan sektör, 2024 yılı için 61 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefine doğru emin adımlarla yürüyor. Türkiye, konumu, iklimi, doğal ve tarihi güzellikleriyle baştan aşağı bir turizm ülkesi. Türkiye’nin bugün geldiği nokta ve konumu birçok ülkeye örnektir. Ülkemizin doğal güzelliklerinin ve sunduğu imkanların rakibi olmadığını düşünüyorum. Nitekim ulusal ve uluslararası tüm turizm paydaşları sektörümüzün dünyada en hızlı büyüyen sektör olduğunun, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunun idraki içinde. Bu dönem için ülkemiz yeni bir stratejik plan hazırlayarak yatırımcılara yeni alanlar açıyor. Büyüyen turizmde makro ve mikro ölçekte bir planla yer almanın heyecanı ve motivasyonu içindeyiz. Bu kapsamda, ülkemizin mevcut turizm envanterini daha iyi değerlendirmek, kapasite kullanımını artırmak, 365 gün turizm, Anadolu adım adım turizm, 8.000 km’yi aşkın kıyı şeridimizdeki tüm alanlarda deniz turizmi gerçekleştirmek, bunları destekleyen sanayi sektöründe benzerlerinin olduğu gibi turizm ihtisas bölgelerinin yaratılması ve hayata geçirilmesi ile 2033’te 132 milyar dolar ve GSYH’nin %7’sine varacak turizm hepimizin hayali değil, gerçeği olmalıdır. Türkiye’nin sahip olduğu bu büyük potansiyel, başta finans tarafında olmak üzere küresel çaptaki turizm oyuncularına ülkemizde geniş imkanlar sunuyor. Bu itibarla yatırım fonları, uluslararası finans kuruluşları, Türkiye’de yatırım yapmış ulusal ve uluslararası markalarla Türkiye’ye henüz gelmemiş markaları, kurumsal yatırımcıları ve turizmle ilgilenen tüm dostlarımızı Türkiye’de turizmde beraber büyüme imkanını paylaşmaya davet ediyoruz.”

REKLAM “Türkiye’nin yakaladığı bu ivmeyi daha da artıracağına inancımız tam” TIF 2024’ün açılışında yapılan konuşmalarda şunlar kaydedildi: Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Kaan Gür: “Ülkemiz coğrafi zenginlikleri, tarihi mirası ve kültürü yıllardır milyonlarca misafiri ağırlamayı sürdürüyor. Sektörde gelişmeler, elde ettiğimiz başarılar bu alandaki çalışma azmimizi de gözler önüne seriyor. Türk turizmini daha ilerilere taşımanın hepimizin ortak hedefi olduğuna inanıyorum. Akbank olarak turizm sektörüne ve ekosistemine destek olmayı öncelikli hedef olarak görüyoruz. Ülkemizin turizmdeki bu konumunu korumak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizin altını çiziyorum. Turizm sektörünün tüm paydaşları ile bu yolculuğa devam ediyoruz. Türkiye’nin yakalamış olduğu bu ivmeyi daha da artıracağımıza inancımız tam.”

“SPK olarak turizm sektörüne verdiğimiz desteği devam ettireceğiz” Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül: REKLAM “Turizmin ülkemiz ekonomisi için kritik öneminin olduğunun fakrındayız. Gelen turist sayısı ve elde edilen gelir önemli. Sermaye Piyasası Kurulu olarak turizm sektörüne hizmet edecek birçok enstrümanımız var. Sektöre verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Turizm firmalarımızın borsada işlem görmesi için halka arzlarının devam etmesini canı gönülden diliyoruz. Turizmde halka arzların, gelişmenin ve dünyada tanınırlığın öneminin büyük olduğunu düşünüyoruz.”

“Turizm sektörünün paydaşı ve ortağı olarak her zaman yanınızdayız” İstanbul Valisi Davut Gül: “40 yılda, 50 binden 2 milyon yatak kapasitesine ulaşan bir sektörümüz var. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz hem siyasal hem de ekonomik istikrarını muhafaza ederek büyümeye devam ediyor. 40 yıldır bir gelişme var ama son 10-20 yılda bu gelişe daha büyük. Bu trend devam ettikçe hedefler ve yapmak istenilenler hedeflediğimiz noktaya gelecek. Bütün şartlar bizim lehimize işliyor. Sizlerin, önünün açılması adına yapılması gerekenleri yapmaya hazırız. İstanbul Valiliği olarak bizi ilgilendiren konuların takipçisi olacağız. Sizlerin birer paydaşı ve ortağı olarak her zaman yanınızdayız.”

“Turizm sektörünün ihtiyaçlarını gidereceğiz” Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan: REKLAM “Turgut Özal’ın 80’li yıllardaki girişimi ile başlayan Türk turizmi, bu potansiyelini sektörün girişimci ruhu ile bugünlere getirdi. Son yıllarda üst üste krizler yaşadık. Turizm hareketlerinin 0’a indiği günlerden geçtik. Türkiye turizmde son 5 yılda çok büyük adımlar attı ve önemli bir konuma geldi. Pandemiden sonra en hızlı toparlanan ülke olduk. 61 milyon turist 61 milyar turist hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Gelecek yıllarda bu hedefleri büyüterek dünyadaki turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımıza inancımız tam. Ülkemizin her bölgesinde turizmi çeşitlendirerek, zenginliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Tüm dünya rakibimiz, tüm dünya müşterimiz. Bu düsturla hareket ederek TGA ile birlikte tüm dünyada tanıtım faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu enstrümanı çok güçlü bir şekilde kullandığımıza inanıyoruz çünkü en etkili tanıtımları yapan ülke konumuna geldik. Ülkemizin turizmde doğru adımları atıp, doğru stratejileri geliştirdikten sonra başarılı olunduğunu hep birlikte gördük. Hedeflerimizden eminiz. Sektörün paydaşları ile istişarelere devam ederek tüm ihtiyaçları gidereceğiz Bakanlık olarak bu konuda her türlü çalışmayı yürüteceğiz.”

“Bu coğrafyada en fazla yatırım çeken ikinci ülkeyiz ve hedefimiz liderlik” Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: “Bizim ilgilendiğimiz odak alan uluslararası doğrudan yatırımlardır. Bunların uygulanmasını ülkemiz ekonomisi adına gerekli buluyoruz. Cari açığın %40’ını da UDY ile kapattığını görüyoruz. Aynı şekilde bu yatırımların istihdama da etkisi büyük. Bu coğrafyada en fazla yatırım çeken ikinci ülkeyiz ve hedefimiz liderliği almak. Son yıllarda hizmetler sektöründe yatırım artıyor. Bu alanda daha çok yatırım çekmeliyiz. Mal varlığı ile büyüyen bir ülkeyiz ama hizmet ihracatına yapılan yatırımlar son zamanlarda artıyor. Bu alandan elde ettiğimiz gelirin yarısını turizm sayesinde elde ediyoruz. Turizm ve turizm yatırımlarının ülkemiz için önemi büyük. Türkiye’nin tüm dünya için bir bağlantı noktasını olduğunun altını çizerek turizmle daha çok çalışma yapmaya hazırız. Her türlü uluslararası iş birliğini ve yatırımcıyı destekleyeceğimiz bir alan var ve bu alanı sizinle geliştirmek istiyoruz.”

REKLAM “Türkiye, küresel anlamda bir başarı hikâyesi” Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) Başkanı Julia Simpson: “Tekrardan İstanbul’da olmak çok güzel. Bu şehir turizm ve seyahate yön veren bir şehir oldu ve olmaya da devam ediyor. Türkiye’de misafirperverlik geleneği devam ediyor ve rekorları kıran rakamlar bize turistlerin ne kadar iyi zaman geçirdiğini gösteriyor. Bu başarı tesadüfen değil, Türkiye’nin ruhu, vizyonu ve iş birliği ile gerçekleşti. Türkiye, küresel anlamda bir başarı hikâyesi. Pandemi sonrası tam toparlanmayı ilk gerçekleştiren ülke oldu. Yıldan yıla %5’lik büyüme kaydediyor. Seyahat ve turizmde 10 milyar hedefine ulaşıldı ve yatırım anlamında ise ilk 10 ülkenin arasına girdi. Türkiye’nin bu iştahı azalacak gibi görünmüyor. Son yıllarda üst üste kriz yaşayan Türkiye’nin dirayeti örnek alınacak seviyede. Herkes bundan ders çıkarmalı. İstanbul seyahat ve turizm için daha da trend olan şehirlerden biri olacak. Türkiye’nin cennet iklimini ve doğasını korumalıyız. Bu sayede seyahat ve turizm sektörünün vizyoner ülkesi olmaya devam edebilir.”

REKLAM Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tourism Investment Forum’un öğleden sonrasında ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sektör temsilcilerine seslendi ve turizmin Türkiye için önemine dikkat çekti. Bakan Mehmet Şimşek: “Turizmcilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Türkiye gerçekten dünyada nispeten büyük ekonomilerden biri. 90 milyon nüfusa sahibiz. 17 Avrupa Birliği ülkesinden daha büyüğüz. Türkiye, bütün göstergeler itibari ile büyük bir ekonomi. Önemli ve hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Belki bir Çin değiliz ama dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri içindeyiz. Türkiye’nin performansı oldukça iyi. Alt yapıyı önceliklendirdik, 20 yılda 280 milyar dolar yatırım yaptık. 200 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Hızlı büyüyoruz ve alt yapımız da iyi.

Yetişmiş insan anlamında da Türkiye iyi bir bölge. Türkiye’ye yatırım yapınca eleman konusunda bir darboğaz söz konusu değil. Hiçbir sorunumuz yok mu? Tabi ki var. Makroekonomik sorunlarımız var ve bunu çözmek için bir program uyguluyoruz. Şu an hedeflediğimizden daha iyi bir noktadayız. 2025 yılında enflasyonda da kalıcı düşüş devam edecek. Bunu düşürdük ve bunda da turizmin yani hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Cari açığın kalıcı bir seviyede kalması TL’den istikrar demek. Önümüzdeki yıllar da yüzde 2’nin altına ineceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin net rezervini 105 milyar dolara çıkardık.

REKLAM Bu seneyi 44-45 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Çünkü hizmet ihracatında katı bir durum var. 2025 yılında enflasyon düşmeye devam edecek. Maliyet politikamız daha sıkı olacak ve bütçe açığımız düşecek. Bütçe açığını yüzde 3’ün altına düşürmek istiyoruz. Şimdi gelişmekte olan ülkelerle aynı bandın altındayız. Döviz karşısındaki Lira’daki oynaklık azaldı. Elde ettiğimiz kazanımları elimizde tutmak için yapısal dönüşüm şart. Sanayi birikimi olarak bize benzeyen ülkelerden daha iyiyiz.

Enerjide dönüşüm bizim için zarurettir ve bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnsanımıza yatırım yapıyoruz, yatırım iklimini daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz, yeşil ve dijital dönüşüm. Bunların amacı rekabet gücümüzü artırmak ve büyüme potansiyelimizi yükseltmektir. Çok güzel çalışmalar var. Bütün bu çalışmaları 2025’te hızlandıracağız. Karamsar olmak için bir neden yok. Borç sorunumuz ve cari açık sorunumuz yok. Kalıcı çözümler bulacağız. Enflasyonun kolay bir çözümü yok. Sabır ve kararlılıkla bu işin üzerine gideceğiz. Sonunda da başaracağız ve siz yatırımcıların önünü açacağız. Hizmet sektöründe büyük bir potansiyel var. Gerçekten küresel inşaat sektöründe önemli bir oyuncuyuz. Çin’den sonra ikinci sıradayız. 50 yılda dikkat ederseniz 137 ülkede yarım trilyon dolarlık projeyi hayata geçirdik.

REKLAM Turizmde önemli bir yol kat ettik ve sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. 1980’de dünya turizminde bir yerimiz yoktu şimdi ise dünyada ilk 5 ülke içindeyiz. Türkiye’nin önünde borç engel değil. Ticarette de engel değil. 54 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var. 30 trilyonluk küresel pazarlara ulaşıyoruz. 2025 yılında tüm reformları hızlandıracağız. Tüm gelişmeleri kalıcı hale getirmenin başka yolu yok. En zor dönemde bile muazzam bir iş yaptınız. Şimdi bizim yapacağımız şey size destek olmaktır.”

Cevdet Yılmaz: “Turizmde de yeni yaklaşımlara, bakış açılarına ve vizyona ihtiyacımız var.” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Turizm sadece ekonomik bir aktive değil, aynı zamanda kültürleri buluşturan, iletişimi artıran farklı alanlarda dünyanın daha iyi bir gelecek oluşturması adına son derece önemli faaliyet. Ayrıca ekonomik değeri yüksek bir sektör. Ekonomik olmayan boyutlarının da, hem ülke için de hem de dışında aynı derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kuzey ve güneyimizde, yine dünyada yaşananları değerlendirince bu dönem umuyorum ki hepimizin barış için uğraştığımız bir dönem olur.

Küresel turizmdeki büyümeden, biz de Türkiye olarak daha büyük bir pay almak istiyoruz. Son 20 yılın gelişmelerine baktığımızda Türkiye üst orta gelir liginde olan bir ülke haline geldi. Yüksek gelirli ülkeler arasına yükseleceğiz. Bu sadece nicelik değil, nitelikle sağlayabileceğimiz bir süreç. Turizmde bunun olmazsa olmazı. Turizmde de yeni yaklaşımlara, bakış açılarına ve vizyona ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılına yakışır bir vizyon olacağına inancım tam. Bugün geldiğimiz nokta önemli bir nokta, ama biz bu noktayı yeterli görmüyoruz.