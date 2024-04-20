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        Haberler Gündem Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

        Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 06:50 Güncelleme: 20.04.2024 - 06:50
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        Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
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        Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

        AA'nın haberine göre; İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

        Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
        Pasof (Eleşkirt)- Mehmet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe 34. Piyade Alayı, 1. Tabur Oğlu Hayri Gökçe
        Sarayönü-Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hızır Mirza İzmir Jandarma Alayı Kızı Hatice Karçaaltnıncaba
        Sivas (Kangal)-Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur 62. Piyade Alayı 2. Tabur, 3. Bölük Torunu Halit Cesur
        Çankırı-Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 1922 tarihinde vefat Torunu Ertan Yurdakul

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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