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        'Daltonlar' çetesi operasyonunda 4 şüpheli daha adliyede

        KÜTAHYA'da'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, daha adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:30
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        'Daltonlar' çetesi operasyonunda 4 şüpheli daha adliyede
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        KÜTAHYA'da'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, daha adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mayıs'ta bir oto aksesuar dükkanında Mustafa A.'nın (38) darbedilip, bacağından silahla vurulması ile 23 Ekim'de galerici İdris E.'nin (38) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu olayların arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı suç örgütünün olduğu tespit edildi. Kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan çeteye mensup üyelerin para karşılığında il dışından Kütahya'ya geldiğini belirleyen ekipler, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen 10 şüpheliyi 'Red Kit' adı verilen operasyonla yakaladı.'Nitelikli yağma' suçuna karışarak çeteye üye olduğu suçlaması ile gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.K., A.K., İ.E., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. tutuklandı, M.K. ve H.E tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında, adliyeye yakın çay ocağında gözaltına çete üyesi H.B. ile termal otelde yakalanan E.D.G., B.Ç. ile K.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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