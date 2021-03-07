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Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı//Ek Fotoğraf
07 Mart 2021 Pazar, 13:00 DHA

Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı//Ek Fotoğraf
Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
07 Mart 2021 Pazar, 13:00 DHA

Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar
07 Mart 2021 Pazar, 12:00 İHA

Kadınlar Günü'nü fidan dağıtarak kutladılar
Altıntaş-Gediz yolunda ağaçlandırma çalışmaları
07 Mart 2021 Pazar, 12:00 İHA

Altıntaş-Gediz yolunda ağaçlandırma çalışmaları
Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular
07 Mart 2021 Pazar, 12:00 İHA

Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular
Emet'te mesire alanı çalışmaları başladı
07 Mart 2021 Pazar, 12:00 İHA

Emet'te mesire alanı çalışmaları başladı
Denizli’de eski eşini öldüren şahıs Gediz’de yakalandı
07 Mart 2021 Pazar, 10:00 İHA

Denizli’de eski eşini öldüren şahıs Gediz’de yakalandı
Kütahya'da korona virüs vaka sayısı artıyor İl genelinde yaşayan her 100 bin kişiden 85.31'inin pozitif vaka olması tedirginliğe neden oldu
06 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Kütahya'da korona virüs vaka sayısı artıyor İl genelinde yaşayan her 100 bin kişiden 85.31'inin pozitif vaka olması tedirginliğe neden oldu
Domaniç’te sazlık alanda yangın çıktı
06 Mart 2021 Cumartesi, 17:00 İHA

Domaniç’te sazlık alanda yangın çıktı
Hava Durumu
Pazar 2 MPH
Bulutlu
Pazar
Pazartesi
Salı

Yol Durumu

Trafik durumunu HT Yol Durumu sayfasından öğrenin
Namaz Vakitleri KÜTAHYA Namaz Vakitleri
Yetim ve öksüzlerin dileği yerine getirildi
06 Mart 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Yetim ve öksüzlerin dileği yerine getirildi
Domaniç’te baca yangını
06 Mart 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Domaniç’te baca yangını
DPÜ’de ‘STEAM Eğitim Yaklaşımında Sanat ve Tasarımın Gerekliliği’ semineri
06 Mart 2021 Cumartesi, 14:00 İHA

DPÜ’de ‘STEAM Eğitim Yaklaşımında Sanat ve Tasarımın Gerekliliği’ semineri
Hisarcık’ta iş yerlerine Covıd-19 oturma planı işareti çizimi
06 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Hisarcık’ta iş yerlerine Covıd-19 oturma planı işareti çizimi
DPÜ’de Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
06 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

DPÜ’de Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
06 Mart 2021 Cumartesi, 14:00 DHA

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Öğretmenlerden 'İstiklal Marşı’na 100. Yıl' klibi
06 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Öğretmenlerden 'İstiklal Marşı’na 100. Yıl' klibi
Kütahya'da 'Kısıtlamasız ilk Cumartesi'de yoğunluk yaşanmadı
06 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Kütahya'da 'Kısıtlamasız ilk Cumartesi'de yoğunluk yaşanmadı
Şanlı Türk bayrağı, Kütahya’dan Çanakkale’ye uğurlandı
06 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Şanlı Türk bayrağı, Kütahya’dan Çanakkale’ye uğurlandı
Karaçam tohumları toprakla buluştu
06 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Karaçam tohumları toprakla buluştu
Taksiler her gün dezenfekte ediliyor
06 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Taksiler her gün dezenfekte ediliyor
3 çocuk annesi kadın 3 yılda hafız oldu
06 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

3 çocuk annesi kadın 3 yılda hafız oldu
Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda network ve data ağ çalışmaları
06 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda network ve data ağ çalışmaları
Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı
06 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı
Anadolu Lisesi'nde “Sloganlarla Covid-19 tedbirleri” projesi
06 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Anadolu Lisesi'nde “Sloganlarla Covid-19 tedbirleri” projesi
Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti
06 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti
İki ilçe kadın kooperatifi arasında işbirliği
06 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

İki ilçe kadın kooperatifi arasında işbirliği
Altıntaş'ta Korona virüs denetimi
06 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Altıntaş'ta Korona virüs denetimi
Yaşlılara evlerinde ziyaret
06 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Yaşlılara evlerinde ziyaret
Simav’da uyuşturucu operasyonu
06 Mart 2021 Cumartesi, 00:00 İHA

Simav’da uyuşturucu operasyonu
Bahçe tellerine takılan köpek kurtarıldı
05 Mart 2021 Cuma, 20:00 İHA

Bahçe tellerine takılan köpek kurtarıldı
Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
05 Mart 2021 Cuma, 19:00 DHA

Kopan teli TIR'a takılan elektrik direği otomobilin üzerine devrildi
Kütahya´da orman yangını
05 Mart 2021 Cuma, 18:00 DHA

Kütahya´da orman yangını
Domaniç’te orman yangını
05 Mart 2021 Cuma, 15:00 İHA

Domaniç’te orman yangını