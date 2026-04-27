        Kütahya'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Kütahya'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Kütahya'da kontrolden çıkarak devrilen tırın kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Samet B, yönetimindeki 03 ADA 652 plakalı çekici ve buna bağlı 03 VV 172 plakalı dorse, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 37. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Toprak alana savrularak devrilen ve ters dönen araçta sürücü, kabinde sıkışarak yaralandı.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Samet B'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.


        Samet B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

