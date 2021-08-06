Yangın bölgesindeki kadınlar için şalvar dikiyorlar

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yangın bölgesinde yaşayan kadınlar için şalvar dikimi yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Kumaşlarımız ilçe halkımız ve esnaflarımız tarafından bize hibe olarak veriliyor. Kadın kursiyerlerimizin tamamı gönülden isteyerek bu kampanyaya katıldılar. Gece gündüz şalvar dikiyorlar. Şalvarlar kısa sürede dikimi tamamlanarak Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne gönderilecek. Oradan da ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştırılacak. Tüm kursiyerlerimize ve kumaş bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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