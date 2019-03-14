Kuveyt Türk Katılım Bankası turizmcilere, sezonda ödemeli turizm finansmanı ve esnek ödemeli kredi kartı hizmeti sunmaya başladığını bildirdi.

Türkiye’de turizmin son yıllarda giderek çeşitlendiğine dikkat çeken Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Ülkemiz, binlerce yıllık tarihi, doğa güzellikleri ve kültür zenginliğinin yanı sıra son yıllarda sağlıktan spora uzanan turizm çeşitleriyle de dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor. Sektör, 2019’a 50 milyon yabancı turist hedefiyle başladı. Biz de turizm işletmelerimizin bu hedefine katkıda bulunmak amacıyla yüksek sezon diye tabir edilen yaz dönemi başlamadan önce turizm finansmanı paketi hazırladık" dedi.

PAKETTE ÜÇ SEÇENEK VAR

Kuveyt Türk tarafından turizm sektöründe hizmet veren işletmelere özel oluşturulan turizm finansmanı paketinde üç seçenek sunuluyor. Turizm İşletme Finansmanı, tesislerinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ekipman ve ürünlerin teminini sağlarken, Otel Yenileme Finansmanı, sezon öncesinde yapılacak tadilat ve benzeri işlerdeki giderleri karşılamada kullanılabiliyor. İşletmelere, binek ve ticari araçlarının finansmanı için de Turizm Araç Finansmanı hizmeti sunuluyor.

Kuveyt Türk'ün ürünlerinden Business Plus Kart'ın ise turizmcilere ihtiyaçlarını finanse etme ve kendi nakit akışlarına göre ödeme planları oluşturma imkânı sağladığı belirtildi. Business Plus Kart ile kart limitinin yüzde 10’u kadar takastaki çek ve vergi ödemelerinin gerçekleştirilebildiği aktarıldı.