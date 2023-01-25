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Kuzey Kore'de alarm: Başkentte 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da tespit edilemeyen bir solunum yolu hastalığı nedeniyle 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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  • Kuzey Kore'de alarm: Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

     Kuzey Kore'de tespit edilemeyen solunum yolu hastalığı şüphesiyle başkent Pyongyang'da 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Yonhap'ın NK News'e dayandırdığı haberine göre, yetkililer, vaka sayısındaki artışın önüne geçebilmek için başkentte sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Henüz hastalığın türünün tespit edilemediği ancak başkent sakinlerinden gün içinde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istendi.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Yerel basındaki haberlerde, Pyongyang'da halkın, 5 günlük sokağa çıkma yasağının uzaması ihtimaline karşı gıda stoku yaptığı kaydedildi.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Kuzey Kore'de, ilk Kovid-19 vakası Mayıs 2022'de açıklanırken ağustosta ise salgına karşı zafer kazanıldığı ilan edilmişti.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Pyongyang yönetimi, salgına dair vaka sayıları ve buna bağlı can kaybı sayılarını şeffaf olarak açıklamamakla suçlanıyordu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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