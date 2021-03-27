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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk'ta: Kuzey, Yıldız'ı ve bebeğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya!
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Kuzey, Yıldız'ı ve bebeğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya!

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta: Kuzey, Yıldız'ı ve bebeğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya!

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 57. bölümünde; Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda affetmiş, aşıklarımız normal hayatlarına dönmüşlerdir. Artık bebeklerinin cinsiyetini de öğreneceklerdir. Hayalleri sonunda bir bir gerçekleşiyor, kendilerine musallat olan kara bulutlardan bir bir kurtuluyorlardır.

Sonunda Kuzey Yıldız çifti hak ettikleri ve uğruna fazlasıyla bedel ödedikleri mutlu günlere çok yakındır. Her şey rüya bile olamayacak kadar güzelken Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen sürprizle her şey bir anda tepe taklak olacaktır. Kuzey sonunda, Yıldız'ı ve bebeğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın 57. Bölüm Tanıtımları;

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