Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer Feride’ye evlenme teklifi ederken, Kuzey kızlarından muhbirlik yapmalarını istiyor. Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli atışmalarının tüm hızıyla devam ettiği tanıtımda şarkı söyleyen Yıldız, muhteşem sesiyle Kuzey’i büyülüyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi akşamı heyecan dolu 10. bölümüyle ekrana geldi. Kuzey’le yirmi yıldır hayalini kurduğu anda Şule’nin gelişiyle dünyası başına yıkılan Yıldız, gözyaşlarına hâkim olamadı. Kuzey’le Şule’nin kâğıt üzerinde hala boşanmadığını öğrenen Yıldız’ın hevesleri bir kez daha yarıda kaldı. Kuzey ise Yıldız’ı kendine inandırmak için her şeyi yaptı fakat Yıldız’ın ikna olmaya niyeti yoktu. Kuzey, bir taraftan aşkı için mücadele ederken bir taraftan Şule’yi ikna etmeye çalıştı. Şimdilik sorun çıkarmaya niyeti olmayan Şule, uzlaşma içinde bir ayrılıktan başka beklentisi olmadığını Kuzey’e söylese de Yıldız’a anlattıkları bambaşkaydı. Kuzey, boşanma işlemlerini bir an önce başlatmak isterken, bir yandan da tüm enerjisini Yıldız’a yoğunlaştırdı. Yara almaktan fazlasıyla yorulan Yıldız, bu duruma kesin bir son vermek için köye, babasının evine dönmeye karar verdi. Fakat bu hamlesi Kuzey’i durdurmaya yetmedi. Kuzey, Yıldız’ı kaçırmaya karar verdi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.