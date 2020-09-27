Kuzey Yıldızı 34. yeni bölüm fragmanı: Seni doğduğuna pişman ederim

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 34. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ile Yıldız'ın tatlı inatlaşmalarının yüzleri güldürdüğü tanıtımda Sefer altınları alıp kaçmaya çalışırken yaşananlar komik anlara sahne oluyor. Bulut ve Yıldız'ı samimi gören Kuzey kıskançlık krizine girerken, Yıldız'ın Şule'yi sinirlenerek denize atması şoke ediyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 33. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sabah uyandığında yanında Şule'nin yattığını gören Kuzey büyük bir şok yaşadı. Şule ve kızlarının kendisine tuzak kurduğunu düşünen Kuzey olanların hesabını sorarken duydukları karşısında bir şok daha yaşadı. Şule, Yıldız gece aradığında telefonu açtığını ve yatakta olan fotoğraflarını Yıldız'a gönderdiğini söyledi. Üstelik bunları Kuzey'e sen istedin diye yaptım diyerek yalan söyleyen Şule, YılKuz aşkında büyük bir krizin daha sebebi oldu. Kuzey koşarak olanları konuşmak için Yıldız'ın yanına gitti. Yıldız ise bir kez daha Kuzey tarafından kandırılmış ve bir kez daha yıkılmıştı. Kuzey geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını ve olanların Şule'nin bir oyunu olduğunu söylese de Yıldız için bir şey ifade etmedi. Boynundaki pusulayı kopararak Kuzey'e veren Yıldız, aşklarına da son noktayı koydu. İkilinin aşk acısı çektiği duygusal anlar ise izleyenleri derinden etkiledi.

Sefer, Nahide, Poyraz ve Kamer sonunda Pembe'yi ikna ederek hazineyi çıkardı. Çil çil altınlara kavuşan ekip mutluluktan havalara uçarken, altınları paylaşma konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklar eğlenceli anlara sahne oldu. Yıldız, Kuzey'in açtığı yaranın acısıyla savaşırken, Bulut da bu yaraları sarıp Yıldız'a yaklaşmaya çalıştı. Sarhoş halde Yıldız'ın çalıştığı restorana gelen Kuzey, Bulut'u görünce çıldırarak olay çıkardı. Kuzey'i durdurmaya çalışan Yıldız sert bir hamle yaparak olaya müdahale etti. Kuzey yaşananları Sefer'e anlatınca iki kankanın arası açıldı. Sefer, kardeşine ihanet ettiği için Kuzey'e sert bir tokat indirdi. Kuzey de karşılık verince SefKuz pampalığı arasında soğuk rüzgarlar esti. Bulut'un evinin Yıldız'ın fotoğraflarıyla dolu olması ve göğsünde Yıldız'ın portresinin bir dövmesi olması takıntılı bir aşık olduğunu gözler önüne serdi. Yıldız'a olan takıntısıyla Bulut, Kuzey'e hain bir tuzak kurdu. Nahide, yaylaya giderek Şule'den hesap sorarken dayanamayıp sert bir tokat attı. Tokatın etkisiyle Şule bayılınca kızlar panikle Kuzey'i aradı. Finalde Kuzey hızla kızlarının yanına gitmeye çalışırken, yaylada pusuda bekleyen Bulut birden yola çıktı. Arabasıyla hızla giderken direksiyonu kıran Kuzey kaza yaptı. "Kuzey nasıl kurtulacak?" sorusu büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 3 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!