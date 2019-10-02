Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başı derde giren Kuzey’in babasından yardım istediği fragmanda Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli atışmaları devam ediyor. Gençler arasında işler karışırken, Ordu’dan gitmeye karar veren Yıldız’ın gözyaşları dikkat çekiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’TA NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın Cumartesi akşamı ekrana gelecek 4. bölümünde Şeref Mollaoğlu’nun planı boşa çıkmış, Kuzey’le Yıldız kaçırılsa da bir araya gelmemiştir. Yıldız, yıllardır Kuzey’le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken bir yenisi daha eklenmiştir. Fakat Kuzey’in şu an için bunlarla uğraşmaya fırsatı yoktur.

Çünkü baş düşmanı, evine kadar girmiş; tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Kuzey’e hissettirmiştir. Kuzey’in acilen kızlarını güvenli bir yere alması gerekmektedir. Fakat söz konusu Kuzey’in kızları olduğunda hiçbir yer güvenli değildir. Kızlar yine ne yapıp edip başlarını belaya sokacaktır. Yıldız’ın Kuzey’i kaçırdığı dedikodusu köye yayıldığında Yıldız; sabrının sonuna gelmiştir. Yıllardır uğraştıkları yetmiyormuş gibi bu kez de adı başkasıyla anılmaktadır. Köydeki herkes Yıldız yerine konuşmakta, Yıldız yerine düşünmektedir. Artık Yıldız’ın canına tak eder. Genç kadının tek bir çaresi vardır. Yıldız, aşkını kalbine gömüp bulduğu tek çıkış yoluyla her şeyi ve herkesi arkada bırakacaktır.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!