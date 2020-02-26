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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. yeni bölüm 2. fragman: Kuzey ve Yıldız kaptan karşı karşıya!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, bir fragman daha izleyicilerle buluştu. Kuzey tarafından bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yıldız, gitmek isterken Kuzey ve kızları buna izin vermiyor. Tülin'den istediği belgeleri almak isteyen Kuzey ve Sefer hiç beklemedikleri bir duruma giriyorlar. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 23. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve kızlarının, Yıldız’ın gitmesine izin vermediği tanıtımda Sefer ve Nahide evdeki kasanın peşine düşüyor. Kuzey Yıldız’dan vazgeçmezken, iki aşık heyecan dolu kaptanlık macerasında bir kez daha karşı karşıya geliyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey tarafından bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yıldız bu kez Şule'nin istediği gibi yargısız infaz yapmayacaktı. İz sürmeye karar vererek gerçeklerin peşine düştü. Baş başa kalmak için gittikleri sahil evinde Tülin'le karşılaşan Sefer ve Nahide, Kuzey'den hesap sordu. Köşeye sıkışan Kuzey ve kızları, Sefer ve Nahide'ye tüm planı anlatınca ikili de oyuna ortak oldu. Kuzey ve kızları Tülin'den belgeleri almak için son bir plan yaparken, Yıldız da onları adım adım takip etti. Kuzey ve kızları, Tülin için çok romantik bir ortam hazırladı. Fakat boşanma belgelerine ulaşmak için hazırladıkları bu çok özel akşam yemeğinde beklenmedik sürprizler yaşandı. Tülin, Kuzey'in özgürlüğü için belgeleri vereceğini söylerken bunu duyan Sefer sevinçle Tülin'e sarıldı. Nahide'nin bu sırada baskın yapmasıyla Sefer'in düştüğü haller komik anlara sahne oldu. Çetin, Osman'ı kaçırarak Feride'ye olan aşkının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yıldız ise Kuzey ve Tülin'i takip ederken, tesadüfen Şule ve Çetin'i gördü. Bu sırada olanlardan habersiz Feride’yi takip eden Pembe, Kuzey’e haber verdi. Yıldız'ın Çetin'e silah doğrulttuğu ve parasını geri istediği heyecan dolu anlarda Kuzey de gelince ortalık karıştı. Kuzey gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, duyulan silah sesi herkesi şoke etti. Yıldız ve Kuzey'in içine düştükleri bu durumdan nasıl kurtulacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

KUZEY YILDIZI 22. SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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