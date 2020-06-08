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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk eğlence dolu bölümle geri döndü

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölüm, geçtiğimiz cumartesi günü ekranlara geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yayınlanan 28. bölümünde yine kahkahalar eksik olmadı. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölüm tek parça

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 28. bölümüyle özlem son buldu. Kuzey ve Yıldız'ın çift terapisine gittiği bölümde terapistin önerisiyle çocuk baktığı anlar büyük beğeni topladı. Nahide'nin hamilelik haberi herkesi sevindirirken, Sefer'in bir yumurtaya babalık yapmaya çalıştığı anlar ekran başındakilere eğlence dolu anlar yaşattı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. BÖLÜM İZLE

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.72 rating ve yüzde 10.87 izlenme payı, AB’de yüzde 3.62 rating ve 11.40 izlenme payı ve Total’da 5.10 rating ve yüzde 15.11 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #YineBanaGel etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #YineBanaGel etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY SONUNDA BEKLEDİĞİ BELGELERE KAVUŞTU!

Çetin, Yıldız'a Şule'nin ihanet belgelerini vererek şaşırtan bir hamle yaptı ancak Yıldız, yaşadıklarından sonra Çetin'e güvenmemeyi öğrenmişti. Belgeleri sahibine vermeye karar vererek Kuzey'in yanına gitti ancak iki inatçı keçi bir araya gelince yine atışmaya başladı. Çetin, Kuzey'i arayarak belgeleri Yıldız'a verdiğini söyleyince Kuzey sinirle Yıldız'ın yanına gitti. Denizin ortasında karşı karşıya gelen ikili arasında gerilim yükselirken, aylardır beklediği belgelere nihayet kavuşan Kuzey, görüntüleri göstermek için avukatın yanına gitti. Çetin'in verdiği görüntüler yeterliydi ancak montaj olup olmadığının incelenmesi 2 ay sürecekti. Olanlar karşısında öfkelenen Şule ise Çetin'le yüzleşince şok edici bir gerçeği öğrendi, Çetin, belgeleri vermek için Şule'nin sevgilisinden para aldığını söyledi.

Kuzey, Çetin'in verdiği kanıtları alıyor;

KUZEY VE YILDIZ ÇİFT TERAPİSİNE GİTTİ!

Kuzey mutlu haberi ailesine verirken, Pembe de Doktor ile evleneceklerini söyleyince evde bayram havası yaşandı. Kuzey, özgürlük biletine ulaşsa da Yıldız ile hala bir araya gelememişti. Kuzey'le Yıldız, aralarındaki asıl engelin kendileri olduğuna karar verdi ve sonunda Yıldız'ın da ikna olmasıyla bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verdiler.

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