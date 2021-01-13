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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 47. Bölüm 2. fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. son bölüm izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. yeni bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin Cevher'in, yeni tanıştığı Fahriye ile aralarında yaşanacaklar damga vuracak. İşte merakla beklenen 47. yeni bölümünden 2. yeni fragmanı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 47. Bölüm 2. fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. son bölüm izle

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı...

"ENGİN AR BEYE UNUTAMAYACAĞI ANLAR YAŞATIYORUZ!"

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 47. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kuzey, Sefer ve Ruhi'nin, Ordu'ya gelen fenomen gurme Engin Ar'ı güzel bir şekilde ağırlamaya çalıştıkları tanıtımda eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Gurme Engin Ar'ın başına Kuzey, Sefer ve Ruhi yüzünden gelmeyen kalmazken Cevher'in, yeni tanıştığı Fahriye ile aralarında neler olacağı merakla bekleniyor.

KUZEY YILDIZI 47. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey'i müşterisi Şahika ile birlikte gören Yıldız, durumu yanlış anlayınca öfkeyle evden ayrıldı. Bir kez daha Kuzey tarafından hayal kırıklığına uğradığı için derinden sarsılan Yıldız, soluğu Yason Burnu'nda alırken, Kuzey de kendini affettirmek için peşinden gitti ancak Yıldız'ı ikna etmek hiç kolay olmadı.

Yıldız'ın gönlünü almak için romantik sürprizler yapan Kuzey, Yıldız'ın öfkesiyle karşılaştı. İkili arasındaki gerilim devam ederken, Mollaoğlu ailesi sevindirici bir haber aldı. Doktor kontrolünde Gökçe, yeniden ayaklarını hissetmeye başladı. Nahide'nin altın gününde yaptıklarıyla kadınları çileden çıkaran Cevher, bir kez daha altın gününe geldi ancak bu sefer kadınlardan özür dileyerek onları eğlendirdi. Kuzey ve Yıldız arasındaki küslüğü bitiren de Cevher Amca oldu.

Yıldız'la konuşan Cevher, yaşanılanların kendi hatası olduğunu söyleyerek durumu açıkladı. Kuzey'in suçsuz olduğunu duyan Yıldız, aşk yuvalarına gelerek her şeye baştan başlamayı teklif etti ve ikili olayı tatlıya bağlayarak barıştı. Finalde Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları ise büyük beğeni topladı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 46. SON BÖLÜM İZLE

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