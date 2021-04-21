Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 61. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"OĞLUMU GETİR BANA!"

Sefer'in davulcu olduğu eğlence dolu tanıtımda Feride, Mete ve Halil İbrahim'in dans kursu macerası merakla bekleniyor. Oğlunu bulamadığı için panik olan Yıldız'ın öfkesi Kuzey'i korkuturken, kucağında erkek bir bebekle kaçan kadın dikkat çekiyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 60. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ramazanın gelmesiyle büyük bir heyecan yaşayan Yıldız, hazırlıklar için kolları sıvadı. Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında olan anlaşmazlığı bitirip, küsleri barıştırmak isteyen Yıldız'ın hazırlığıyla büyük bir iftar sofrası kuruldu.

Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailelerinin bir araya geldiği büyük iftar sofrası keyif dolu anlara sahne olurken, düzenlenen Ramazan eğlenceleri ekran başındaki izleyicileri de çok sevilen geleneksel Ramazan günlerine götürdü.

Yüzleri güldüren anlardan sonra finalde Kuzey ile Yıldız uyurken evlerine giren gizemli adam ise herkesi şoke etti. Güney bebeği beşiğinden alan adamın kim olduğu ve neden böyle bir hamle yaptığı büyük bir merak konusu oldu.