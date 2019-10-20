Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ömer’in nişanlı olduğunu Kuzey’e itiraf ettiği tanıtımda Poyraz ve Kamer evliliğine Kuzey ve Yıldız’dan izin çıkmıyor. Kuzey sinirlerine hakim olamazken, babasının istediği gemiyi yapınca Kuzey’in gideceğini düşünen Yıldız, “Kuzey Yıldızı” isimli gemiyi kaçırıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK6. SON BÖLÜM

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 6. bölümüyle ekrana geldi. Ruhi’nin silahının kurusıkı çıkmasıyla kimse vurulmazken Yıldız, Kuzey’e ne kadar âşık olduğunu bir kez daha ispatladı fakat bunu kabul etmedi. Kuzey ise belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini net bir şekilde anladı. Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf edebildi. Şeref Mollaoğlu’nun oğlu Kuzey’in borçlarını ödemesi baba-oğul arasında buzlar eriyor mu dedirtti. Çetin’in şikâyeti üzerine tutuklanan Kuzey, Feride’nin yardımıyla kurtuldu. Alacaklısının ortaklık teklifiyle Kuzey şoke olsa da hayali olan “Kuzey Yıldızı”nı babasına yapma fırsatı yakaladı. Kuzey’in eski karısını hala sevdiğini düşünen Yıldız hırsından evlenme kararı aldı. Yıldız’ın kararına karşılık Kuzey de evlenmek için taliplerini aradı. Birbirlerinin randevularını sabote eden ikilinin atışmaları izleyenleri gülümsetti. Kuzey’in, annesiyle tekrar bir araya gelmesini isteyen Gökçe, tehlike olarak gördüğü Yıldız’ı sert sözleriyle gözyaşlarına boğdu. Hiçbir hikâyenin ikinci kadını olmak istemeyen Yıldız ise gitme kararı aldı. Yıldız’ın gitmesine engel olmak isteyen Kuzey’in “Çünkü ben sana…” sözleriyle biten final sahnesi izleyenleri merakta bıraktı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 6. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 26 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!