Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümündeki heyecan ve eğlence dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. ABC1’de yüzde 5.91 rating ve yüzde 16.87 izlenme payı, Total’da 7.14 rating ve yüzde 19.75 izlenme payıyla birinci olan Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk, AB’de ise yüzde 4.89 rating ve 13.78 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #KuzeyYıldızıİlkAşk etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #KuzeyYıldızıİlkAşk etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 4 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın final sahnesinde Kuzey, çıkan yangının sorumlusu olarak gördüğü, kendisinin ve kızlarının canını tehlikeye attığını düşündüğü Yıldız’a sert sözler söylerken, ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esti. Kuzey’in sözleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yıldız’ın neler yapacağı ise merak uyandırdı. Kendini köyüne kabul ettirmek, kızlarını bir arada tutmak, evini geçindirmek gibi dertlerle uğraşan Kuzey’in, Yıldız’la atışmaları izleyenleri gülümsetirken, Kamer ve Poyraz’ın yasak aşkının ortaya çıkmasıyla iki ailenin düşmanlığı giderek arttı.

YILDIZ, KUZEY’İN İTİRAFIYLA YIKILIYOR!

Kuzey’in kendisini hiç sevmediğini öğrenen Yıldız’ın öfkesi daha da büyüyüp, kini daha da alevlendi. Kuzey bir yandan Yıldız’a karşı mücadele ederken bir yandan da kızlarıyla uğraştı. Okula başlayan kızlar daha ilk günden olay çıkarırken, Kuzey de iş aramaya başladı. Kuzey’e iş veren Sefer, ona dünyayı dar etti. Kuzey’in kız kardeşi Kamer ile Yıldız’ın erkek kardeşi Poyraz arasındaki yasak aşkın ortaya çıkmasıyla Mollaoğulları ve Kadıoğulları’nın asla küllenmeyen düşmanlığı yeniden alevlendi. Bu yangından en çok nasibini alan da Sefer oldu. Yıldız’ın intikamını almak için Kamer’i kaçıran Sefer ortalığı birbirine kattı.

İşte Kuzey’in Yıldız’a itirafı;

Sefer, Kamer’i kaçırıyor;

KUZEY, ÇIKAN YANGINDAN YILDIZ’I SORUMLU TUTUYOR!

Karadeniz’i Kuzey’e dar etmeye yeminli Yıldız, her fırsatta onunla uğraşırken evin çatısında çıkan yangın Kuzey’in bütün emeklerini boşa çıkardı. Kuzey, yangının sorumlusu olarak gördüğü Yıldız’a ağır sözler sarf ederken, Yıldız duydukları karşısında yıkıldı.

“Ben senden nefret ediyorum!”

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Öfkeli halleriyle dikkat çeken Yıldız’ın atış talimi yaptığı tanıtımda Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasındaki düşmanlık giderek artıyor. Bu kez Kuzey, Sefer’i denize atarken, Şeref Mollaoğlu Yıldız’ı kaçırmaya karar veriyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 3. Bölüm Tanıtımı!