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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan bölümüyle birinciliğe yerleşti. Ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen bölümün final sahnesinde Kuzey gizlice girdiği Yıldız'ın odasından kaçmaya çalışırken Yaşar'a yakalandı. Kaçtığını düşünen Kuzey’in vurulduğunu anladığı an ekran başındakileri şoke etti. Kuzey’in vurulduğu haberini alan Yıldız’ın yaşadığı korku gözlerinden okunuyordu.

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk Total’da 10.51 rating ve yüzde 24.60 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 7.23 rating ve yüzde 17.85 izlenme payı, AB’de yüzde 4.99 rating ve 13.93 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #tamkavuştukderken etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #tamkavuştukderken etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 2 saat TT listesinde kaldı.

İşte Kuzey’in vurulduğu o anlar;

MERDİVENLERDEN DÜŞEN YILDIZ HERKESİ KORKUTTU!

Yıldız, Kuzey’e olan aşkı için bu kez de ölümle burun buruna geldi. Kuzey için her şeyden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakarlıkla canını da ortaya koydu. Yıldız'ı yerde hareketsiz bir şekilde bulan Kuzey büyük panik yaşadı. Olanlardan kendini sorumlu tutan Kuzey'in yaşadığı vicdan azabı izleyenleri derinden etkiledi. Kadıoğlu ailesi Yıldız'ın başına gelenlerden Kuzey'i sorumlu tutarken, hastanede gerilim giderek yükseldi. Yıldız'ın yaşam mücadelesini kazanıp gözlerini açmasıyla tüm yüzler tekrar güldü. Sefer ve Kuzey’in ördek avına çıktığı eğlenceli anlar izleyenleri kahkahaya boğarken, Şule’nin kendisini kaçırmakla suçladığı Pembe’yi polise vermesi Mollaoğlu evinde gerilimi arttırdı.

“Benim yüzümden…”

Yıldız, komadan çıkıyor;

TAM KAVUŞTUK DERKEN!

Yüzüğünü bulan ve aşkını Kuzey’e ispatlayan Yıldız, aşkıyla aralarındaki tüm engellerin kalkacağını düşünürken, olaylar beklemediği şekilde gelişti. Yıldız, Kuzey’i affetse de anne babası affetmedi. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Yıldız'a en büyük destek yengesi Nahide'den geldi. Bir an önce aşkına kavuşmak isteyen Kuzey, Yıldız’la bir araya gelmek istedi. Yıldız ve Kuzey, Nahide'nin de yardımıyla akşam yemeğinde herkesi uyutup kaçma planı yaptı. Kamer'in tüm planı itiraf etmesiyle Yıldız’ı bulan Poyraz, onu eve getirdi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 19. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey’in, Yaşar’ı vurmasıyla Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerinin arasında iplerin koptuğu tanıtımda Kuzey ve Yıldız aşklarını gizli yaşıyor. İki aşığın doyasıya eğlendiği anlar ise izleyenleri gülümsetiyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 19. Bölüm Tanıtımı!