'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Güney bebek kaçırıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Kuzey ile Yıldız için her şey yolunda giderken Gökçe ve Mine, kardeşleri Güney ile dışarı çıkınca Yıldız'ın büyük korkusu gerçek oldu. Güney bebek ile sahilde oturan Mine, yanlarına gelen bir kadınla sohbet etmeye başladı.

Güney'i kadına emanet edip su almaya giden Mine, döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Güney, Leyla isminde bir kadın tarafından kaçırıldı. Polisler, akli dengesi yerinde olmayan kadının peşine düşerken finalde Güney, Leyla'nın ellerinden kayarak nehre düştü. Herkesi şoke eden olayın ardından Güney bebeğe ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’de 4.67 reyting ve yüzde 9.60 izlenme payı, ABC1’de yüzde 3.06 reyting ve yüzde 6.10 izlenme payı, AB’de yüzde 2.56 reyting ve 5.54 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #GüneyinPeşinde etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

İşte o anlar;

GÜNEY BEBEĞİN KIRKI ÇIKTI

Güney'in kırkı için organizasyon düzenleyen Nahide, büyük bir titizlikle hazırlıklara başladı. Güney bebek için herkesi evde toplayan Nahide'nin verdiği küçük parti herkese keyif dolu anlar yaşattı.

Güney bebeğin kırk çıkarması;

KUZEY VE YILDIZ, BEBEKLERİ İÇİN KURSTA

Bebeği için endişelenen Yıldız, Kuzey'i de ikna ederek kursa gitmeye karar verdi. Kursa yazılan ikili, burada aslında bebek bakmayı bilmediklerini öğrendi. Kuzey, bebek bakma konusunda kendi bildiklerini anlatmaya çalışırken, çiftin kurs macerası yüzleri güldürdü.

Yıldız ve Kuzey'in ebeveynlik kursu;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. bölüm tanıtımı yayınlandı. Gökçe'den Güney bebeğin kaybolduğu haberini alan Kuzey, büyük bir panikle karakola koşarken, Yıldız'ın korkunç haberi aldığında vereceği tepki merakla bekleniyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. Bölüm Tanıtımı;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!