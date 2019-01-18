Lakers uzatmalarda kazandı

NBA'de büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Los Angeles Lakers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı uzatmaların ardından 138-128 mağlup etti.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin uzatmaya giden mücadelesinde, Los Angeles Lakers, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 138-128'lik skorla geçerek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı oyuncusu LeBron James'in yokluğunda Lakers'ta Kyle Kuzma 32 sayı ve 8 ribaunt, kenardan gelen Ivica Zubac 26 sayı ve 12 ribaunt, Lonzo Ball 18 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt ile galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.
Sezonun 18. mağlubiyetini alan Thunder'da Russell Westbrook 26 sayı, 13 asist ve 9 ribaunt, Paul George ise 27 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Terrance Ferguson 21 sayı, Steven Adams ise 17 sayı ve 15 ribauntla oynadı.
SIXERS ZORLANMADI
Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers (Sixers), özellikle ikinci yarıdaki etkili hücumunun yardımıyla konuk olduğu Indiana Pacers'ı 120-96 yendi.
Sezonun 30. galibiyetine ulaşan Sixers'ta Jimmy Butler 27 sayı ve 8 asist, Joel Embiid 22 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, JJ Redick ise 20 sayılık performans sergiledi. Mücadelede 1 dakika süren alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 asist üretti.
Bu sezon 15. kez sahadan mağlup ayrılan Pacers'ta Thaddeus Young, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Washington Wizards-New York Knicks: 101-100
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 114-95
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 96-120
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 111-109
Denver Nuggets-Chicago Bulls: 135-105
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 128-138 (uzatmalarda)
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