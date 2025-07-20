LC Waikiki'den Florya açıklaması

Galatasaray cuma günü, Florya projesi için Küçük ailesine ait Nivak Yapı ile hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Küçük ailesinin Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından LC Waikiki'nin ortağı olması sebebiyle, çeşitli mecralarda söz konusu anlaşma LC Waikiki firması ile ilişkilendirildi.

LC Waikiki ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Nivak Yapı ile herhangi bir kurumsal bağı olmadığını vurguladı.

"TRANSFER VEYA PROJE FİNANSMANI İLE HERHANGİ BİR İLGİSİ YOKTUR"

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün Florya'daki arazisine İlişkin ihaleyi Nivak Yapı A.Ş'nin kazanmasının ardından, bazı basın yayın organlarında yer alan, LC Waikiki ile Nivak Yapı A.Ş arasında ilişki olduğu ve Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcu transferi için ihtiyaç duyduğu finansmanı LC Waikiki'nin sağladığı yönündeki yanıltıcı haber ve yorumlar üzerine kamuoyuna bilgilendirme gereği doğmuştur. LC Waikiki, çok ortaklı bir yapıya sahip olan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir şirkettir.

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Nivak Yapı, LC Waikiki'nin çoğunluk hissesine sahip olmayan Küçükler ailesine ait inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketidir. LC Waikiki ile herhangi bir kurumsal bağı bulunmamaktadır. LC Waikiki'nin bu transferle veya söz konusu proje finansmanı/teminatı ile herhangi bir ilgisi yoktur."

"GENEL KURULDAN ALINAN YETKİYE UYGUN OLARAK KULLANILACAK" Galatasaray, cuma günü KAP'a yolladığı bildirimle Florya projesi için Nivak Yapı ile hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı A.Ş. arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalara Galatasaray Spor Kulübü kurumsal web sitesinden ulaşılabilecektir." KAP bildiriminin ardından ise Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar denildi: "İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır." REKLAM 380 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLECEK Yüzde 50-50 hasılat paylaşımı yöntemi ile yapılacak projede Galatasaray’ın yaklaşık 380 milyon dolar gelir elde edeceği öğrenildi. Kulüp tutarın 50 milyon dolarını Nivak’tan peşin olarak alacak. Bu rakam Osimhen’in transferinde peşinat olarak kullanılması bekleniyor.