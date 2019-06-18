Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lecce pes etmiyor! Burak Yılmaz...

Lecce, Burak Yılmaz için Beşiktaş yönetimiyle görüştü. Milli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek isteyen İtalyan ekibi, siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı

Lecce

Lecce’nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor.

Bir süre önce golcü oyuncunun menajeriyle temasa geçen İtalyan ekibi, Beşiktaş yönetimiyle de görüştü.

İstanbul’da gerçekleşen buluşmada, 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediklerini aktaran İtalyan yetkililer, siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı.

Burak Yılmaz da Lecce’nin teklifine sıcak yaklaşmadı. Ocak ayında Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan 8.5 milyon TL karşılığında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’ın siyah-beyazlılar ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gözü kulağı Nyon'da! Forvete sürpriz isim (FB)
FUTBOLFenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Arjantin ve Fransa, Banega'yı duyurdu! Babel ne zaman geliyor?
FUTBOLArjantin ve Fransa, Banega'yı duyurdu
Hollandalılar duyurdu: Dünyaca ünlü yıldız Kartal oluyor! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (BJK)
FUTBOLDünyaca ünlü yıldız Kartal oluyor!
Son dakika HABERİ: Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı! Spor Haberleri
FUTBOLPlatini gözaltına alındı!
Atletico, Felix ile rekor kıracak
FUTBOLAtletico, Felix ile rekor kıracak
Trabzonspor, Yusuf Sari ile imzalıyor (Son dakika Trabzonspor haberleri)
FUTBOLTrabzonspor'dan bir transfer daha!
Gazişehir Gaziantep, Sneijder'in peşinde
FUTBOLSüper Lig'de Sneijder sesleri!
Mbappe PSG'de kalıyor
FUTBOLMbappe PSG'de kalıyor
Son dakika haberi: Quaresma'dan ayrılık açıklaması!
FUTBOLQuaresma'dan ayrılık açıklaması!
Mustafa Çalışkan'dan Nihat Özdemir'e nezaket ziyareti
FUTBOLÇalışkan'dan Özdemir'e ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X