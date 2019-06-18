Lecce’nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor.
Bir süre önce golcü oyuncunun menajeriyle temasa geçen İtalyan ekibi, Beşiktaş yönetimiyle de görüştü.
İstanbul’da gerçekleşen buluşmada, 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediklerini aktaran İtalyan yetkililer, siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı.
Burak Yılmaz da Lecce’nin teklifine sıcak yaklaşmadı. Ocak ayında Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan 8.5 milyon TL karşılığında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’ın siyah-beyazlılar ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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