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        Haberler Bilgi Spor Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi?

        Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 14. hafta

        Real Madrid, İspanya La Liga 14. Hafta maçında Leganes karşısında sahaya çıkıyor. Haftaya 27 puanla 3. sırada giren eflatun beyazlılar, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Leganes-Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. David Alaba, Carvajal, Tchouameni, Lucas Vazquez, Rodrygo gibi oyuncular sakatlıkları sebebiyle sahada olamayacak. Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte mücadeleye ilişkin detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:17
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        Real Madrid ve Leganes İspanya La Liga'nın 14. haftasında kozlarını paylaşıyor. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı merak ediliyor. Milli yıldızın ilk 11'de olup olmadığı araştırılıyor. Kupa yolunda çıktığı 12 karşılaşmanın 8’ini kazanan Ancelotti'nin öğrencileri, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. 27 puan toplayan eflatun beyazlılar, ezeli rakibi Barcelona’nın 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Leganes - Real Madrid maçı canlı yayın izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

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        LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İspanya La Liga’da milli ara dönüşü heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 14. haftasında Şampiyonluk hesapları yapan Real Madrid, Leganes deplasmanında galibiyet arıyor.

        Leganes - Real Madrid maçı, 24 Kasım Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

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        LEGANES - REAL MADRİD MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        LEGANES - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://ssport.tv/

        https://www.ssportplus.com/

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        ARDA GÜLER LEGANES MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Uzun süredir Real Madrid’de beklediği forma süresine kavuşamayan milli futbolcumuz Arda Güler’in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

        Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada süre aldı. LaLiga’da 266 dakika oynayabilen genç oyuncunun Leganes deplasmanında yedekler arasında olması bekleniyor.

        Arda Güler’in kadroda yer alıp almayacağı, Real Madrid teknik ekibinin son kararıyla belli olacak.

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        MİLLİ TAKIM'DA DAHA ÇOK SÜRE BULDU

        Bünyesinde birçok yıldız bulunduran Real Madrid'de forma almakta güçlük çeken 19 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devine oranla daha fazla süre şansı buldu.

        Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 744 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 991 dakika sahada kaldı.

        Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı.

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        REAL MADRİD RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

        Eflatun-beyazlılar, Leganes’e rakip olduğu son 14 karşılaşamda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Leganes’e konuk olduğu son üç resmi maçı kazanamayan Real Madrid, bu karşılaşmayla şanssızlığına son vermek istiyor.

        Real Madrid bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ancelotti’nin öğrencileri haftaya 27 puanla 2. sırada giriyor.

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        LEGANES ÇIKIŞ HEDEFLİYOR

        Ev sahibi avantajını kullanarak Real Madrid karşısında puan veya puanlar almak isteyen İspanyol ekib bu sezon 14 puan topladı. Haftaya 14. basamakta giren Leganes 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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