Real Madrid ve Leganes İspanya La Liga'nın 14. haftasında kozlarını paylaşıyor. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı merak ediliyor. Milli yıldızın ilk 11'de olup olmadığı araştırılıyor. Kupa yolunda çıktığı 12 karşılaşmanın 8’ini kazanan Ancelotti'nin öğrencileri, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. 27 puan toplayan eflatun beyazlılar, ezeli rakibi Barcelona’nın 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Leganes - Real Madrid maçı canlı yayın izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...