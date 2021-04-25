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Leipzig: 2 - Stuttgart: 0 MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Stuttgart'ı 2-0 yendi

Leipzig: 2 - Stuttgart: 0 MAÇ SONUCU

Leipzig, Bundesliga'nın 31. haftasında Red Bull Arena'da Stuttgart'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Leipzig, ikinci yarıya hızlı başladı ve 46. dakikada Amadou Haidara'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Birçok gol pozisyonu yakalayan Leipzig, 67. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan topu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Leipzig karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip, 14. dakikada Naouirou Ahamada'nın kırmızı kart görmesiyle 76 dakika 10 kişi oynadı.

Leipzig, 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 64 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Stuttgart ise 39 puanla 10. sırada bulunuyor. ​​​​​​​

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