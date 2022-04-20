'PATARA HEP GERİ PLANDA KALDI'

Patara Kurucu Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık da eşi Prof. Dr. Havva İşkan Işık ile birlikte kazı çalışmalarını yakından takip ediyor. Leto Hurmalığı'nın Anadolu'da yeteri kadar değer görmediğinden dert yanan Prof. Dr. Fahri Işık, "Bir mitosta (Yunan efsaneleri) 'Leto'ya kutsal olan palmiyeliğin yanı başında bir göl vardı. O da 'Apollon'a kutsaldı. Ona Tekerlek Gölü derlerdi' ifadeleri geçiyor. Patara halicinin iç limanı köylüler tarafından Tekerlek Gölü olarak ifade ediliyor. Bu ikisi yeryüzünde yalnızca Patara'da var ancak Patara hep geri planda" diye konuştu.