Levent Yüksel kendi rekorunu kırdı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, AKM'de sevenleriyle buluştu
Levent Yüksel, KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği konserde AKM'de sahne aldı.
Kapıda uzun kuyrukların oluştuğu senfonik orkestrayla şarkılarını seslendiren Levent Yüksel, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı.
Levent Yüksel'in konserleri şöyle:
10 Temmuz... Bodrum Antik Tiyatro
19 Temmuz... Altınoluk Amfi Tiyatro
27 Temmuz... Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro
11 Ağustos... Datça Açıkhava Tiyatro